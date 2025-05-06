SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HK50_Signals
King Chung Leung

HK50_Signals

King Chung Leung
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
86 (56.95%)
Loss Trade:
65 (43.05%)
Best Trade:
639.06 HKD
Worst Trade:
-537.34 HKD
Profitto lordo:
5 115.74 HKD (13 907 681 pips)
Perdita lorda:
-2 556.17 HKD (1 570 827 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 391.33 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
4 391.33 HKD (19)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
98.90%
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
53 (35.10%)
Short Trade:
98 (64.90%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
16.95 HKD
Profitto medio:
59.49 HKD
Perdita media:
-39.33 HKD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 030.17 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 030.17 HKD (8)
Crescita mensile:
-5.29%
Previsione annuale:
-63.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 060.57 HKD
Massimale:
1 106.95 HKD (19.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.26% (1 030.17 HKD)
Per equità:
10.36% (549.89 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 352
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 2.1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +639.06 HKD
Worst Trade: -537 HKD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4 391.33 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 030.17 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
10.78 × 51
This signal pertains to trading the HK50. The strategy will encompass both long and short positions aligned with market trends.

***All subscribers are responsible for their own investment risks, and there is no guarantee of future returns.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 05:35
Share of trading days is too low
2025.07.25 02:34
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.56% of days out of the 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 05:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 03:45
Share of trading days is too low
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 02:12
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Share of trading days is too low
2025.06.23 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
