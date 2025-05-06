- Crescita
Trade:
151
Profit Trade:
86 (56.95%)
Loss Trade:
65 (43.05%)
Best Trade:
639.06 HKD
Worst Trade:
-537.34 HKD
Profitto lordo:
5 115.74 HKD (13 907 681 pips)
Perdita lorda:
-2 556.17 HKD (1 570 827 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 391.33 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
4 391.33 HKD (19)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
98.90%
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
53 (35.10%)
Short Trade:
98 (64.90%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
16.95 HKD
Profitto medio:
59.49 HKD
Perdita media:
-39.33 HKD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 030.17 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 030.17 HKD (8)
Crescita mensile:
-5.29%
Previsione annuale:
-63.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 060.57 HKD
Massimale:
1 106.95 HKD (19.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.26% (1 030.17 HKD)
Per equità:
10.36% (549.89 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50
|352
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50
|2.1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.78 × 51
This signal pertains to trading the HK50. The strategy will encompass both long and short positions aligned with market trends.
***All subscribers are responsible for their own investment risks, and there is no guarantee of future returns.
