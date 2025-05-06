SignauxSections
King Chung Leung

HK50_Signals

King Chung Leung
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -18%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
86 (56.95%)
Perte trades:
65 (43.05%)
Meilleure transaction:
639.06 HKD
Pire transaction:
-537.34 HKD
Bénéfice brut:
5 115.74 HKD (13 907 681 pips)
Perte brute:
-2 556.17 HKD (1 570 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (4 391.33 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 391.33 HKD (19)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
98.90%
Charge de dépôt maximale:
3.32%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
2.31
Longs trades:
53 (35.10%)
Courts trades:
98 (64.90%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
16.95 HKD
Bénéfice moyen:
59.49 HKD
Perte moyenne:
-39.33 HKD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 030.17 HKD)
Perte consécutive maximale:
-1 030.17 HKD (8)
Croissance mensuelle:
-5.22%
Prévision annuelle:
-63.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 060.57 HKD
Maximal:
1 106.95 HKD (19.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.26% (1 030.17 HKD)
Par fonds propres:
10.36% (549.89 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50 352
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50 2.1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +639.06 HKD
Pire transaction: -537 HKD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +4 391.33 HKD
Perte consécutive maximale: -1 030.17 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
10.78 × 51
This signal pertains to trading the HK50. The strategy will encompass both long and short positions aligned with market trends.

***All subscribers are responsible for their own investment risks, and there is no guarantee of future returns.

Aucun avis
2025.09.25 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 05:35
Share of trading days is too low
2025.07.25 02:34
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.56% of days out of the 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 05:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 03:45
Share of trading days is too low
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 02:12
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Share of trading days is too low
2025.06.23 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.