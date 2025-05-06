- Croissance
Trades:
151
Bénéfice trades:
86 (56.95%)
Perte trades:
65 (43.05%)
Meilleure transaction:
639.06 HKD
Pire transaction:
-537.34 HKD
Bénéfice brut:
5 115.74 HKD (13 907 681 pips)
Perte brute:
-2 556.17 HKD (1 570 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (4 391.33 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 391.33 HKD (19)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
98.90%
Charge de dépôt maximale:
3.32%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
2.31
Longs trades:
53 (35.10%)
Courts trades:
98 (64.90%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
16.95 HKD
Bénéfice moyen:
59.49 HKD
Perte moyenne:
-39.33 HKD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 030.17 HKD)
Perte consécutive maximale:
-1 030.17 HKD (8)
Croissance mensuelle:
-5.22%
Prévision annuelle:
-63.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 060.57 HKD
Maximal:
1 106.95 HKD (19.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.26% (1 030.17 HKD)
Par fonds propres:
10.36% (549.89 HKD)
Distribution
Symbole
Transactions
|Sell
|Buy
HK50
143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
HK50
352
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
HK50
2.1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.78 × 51
This signal pertains to trading the HK50. The strategy will encompass both long and short positions aligned with market trends.
***All subscribers are responsible for their own investment risks, and there is no guarantee of future returns.
Aucun avis
