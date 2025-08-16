SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TOBY EURUSD
Wei Min Tang

TOBY EURUSD

Wei Min Tang
1 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
XMGlobal-MT5 2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
507 (73.37%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (26.63%)
En iyi işlem:
7.58 USD
En kötü işlem:
-11.88 USD
Brüt kâr:
689.37 USD (148 528 pips)
Brüt zarar:
-359.54 USD (74 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (44.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.38 USD (16)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
90.66%
Maks. mevduat yükü:
41.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.12
Alış işlemleri:
232 (33.57%)
Satış işlemleri:
459 (66.43%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.25 USD (6)
Aylık büyüme:
4.89%
Yıllık tahmin:
59.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.55 USD
Maksimum:
53.85 USD (7.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.52% (53.85 USD)
Varlığa göre:
36.34% (222.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm# 691
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm# 330
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm# 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.58 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

注意：这是一个微型账户，杠杆是100倍，显示为美元，1 微型手相等于 $0.10，比标准账户小100单位。
Ortalama derecelendirme:
Mirel Sinanovic
133
Mirel Sinanovic 2025.08.16 21:56   

low activity

2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 19:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TOBY EURUSD
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
1.1K
USD
21
98%
691
73%
91%
1.91
0.48
USD
36%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.