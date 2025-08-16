- Büyüme
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
507 (73.37%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (26.63%)
En iyi işlem:
7.58 USD
En kötü işlem:
-11.88 USD
Brüt kâr:
689.37 USD (148 528 pips)
Brüt zarar:
-359.54 USD (74 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (44.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.38 USD (16)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
90.66%
Maks. mevduat yükü:
41.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.12
Alış işlemleri:
232 (33.57%)
Satış işlemleri:
459 (66.43%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.25 USD (6)
Aylık büyüme:
4.89%
Yıllık tahmin:
59.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.55 USD
Maksimum:
53.85 USD (7.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.52% (53.85 USD)
Varlığa göre:
36.34% (222.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|691
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDm#
|330
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDm#
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.58 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
注意：这是一个微型账户，杠杆是100倍，显示为美元，1 微型手相等于 $0.10，比标准账户小100单位。
