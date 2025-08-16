SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TOBY EURUSD
Wei Min Tang

TOBY EURUSD

Wei Min Tang
1 recensione
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
691
Profit Trade:
507 (73.37%)
Loss Trade:
184 (26.63%)
Best Trade:
7.58 USD
Worst Trade:
-11.88 USD
Profitto lordo:
689.37 USD (148 528 pips)
Perdita lorda:
-359.54 USD (74 307 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (44.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.38 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
90.66%
Massimo carico di deposito:
41.85%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.12
Long Trade:
232 (33.57%)
Short Trade:
459 (66.43%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.25 USD (6)
Crescita mensile:
5.30%
Previsione annuale:
67.51%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.55 USD
Massimale:
53.85 USD (7.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.52% (53.85 USD)
Per equità:
36.34% (222.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm# 691
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm# 330
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm# 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.58 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +44.28 USD
Massima perdita consecutiva: -33.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

注意：这是一个微型账户，杠杆是100倍，显示为美元，1 微型手相等于 $0.10，比标准账户小100单位。
Valutazione media:
Mirel Sinanovic
133
Mirel Sinanovic 2025.08.16 21:56   

low activity

2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 19:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TOBY EURUSD
30USD al mese
49%
0
0
USD
1.1K
USD
21
98%
691
73%
91%
1.91
0.48
USD
36%
1:100
Copia

