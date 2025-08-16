- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
691
Profit Trade:
507 (73.37%)
Loss Trade:
184 (26.63%)
Best Trade:
7.58 USD
Worst Trade:
-11.88 USD
Profitto lordo:
689.37 USD (148 528 pips)
Perdita lorda:
-359.54 USD (74 307 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (44.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.38 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
90.66%
Massimo carico di deposito:
41.85%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.12
Long Trade:
232 (33.57%)
Short Trade:
459 (66.43%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.25 USD (6)
Crescita mensile:
5.30%
Previsione annuale:
67.51%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.55 USD
Massimale:
53.85 USD (7.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.52% (53.85 USD)
Per equità:
36.34% (222.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|691
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDm#
|330
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDm#
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +7.58 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +44.28 USD
Massima perdita consecutiva: -33.25 USD
注意：这是一个微型账户，杠杆是100倍，显示为美元，1 微型手相等于 $0.10，比标准账户小100单位。
