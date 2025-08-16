SignauxSections
Wei Min Tang

TOBY EURUSD

Wei Min Tang
1 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
691
Bénéfice trades:
507 (73.37%)
Perte trades:
184 (26.63%)
Meilleure transaction:
7.58 USD
Pire transaction:
-11.88 USD
Bénéfice brut:
689.37 USD (148 528 pips)
Perte brute:
-359.54 USD (74 307 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (44.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.38 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
90.66%
Charge de dépôt maximale:
41.85%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.12
Longs trades:
232 (33.57%)
Courts trades:
459 (66.43%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
1.36 USD
Perte moyenne:
-1.95 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-33.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.25 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.30%
Prévision annuelle:
67.51%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.55 USD
Maximal:
53.85 USD (7.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.52% (53.85 USD)
Par fonds propres:
36.34% (222.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm# 691
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm# 330
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm# 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.58 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +44.28 USD
Perte consécutive maximale: -33.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

注意：这是一个微型账户，杠杆是100倍，显示为美元，1 微型手相等于 $0.10，比标准账户小100单位。
Note moyenne:
Mirel Sinanovic
133
Mirel Sinanovic 2025.08.16 21:56   

low activity

2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 19:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
