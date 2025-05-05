- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
594
Kârla kapanan işlemler:
266 (44.78%)
Zararla kapanan işlemler:
328 (55.22%)
En iyi işlem:
2 184.74 HKD
En kötü işlem:
-1 442.67 HKD
Brüt kâr:
46 718.90 HKD (7 635 292 pips)
Brüt zarar:
-44 221.78 HKD (4 089 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (3 009.74 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
3 009.74 HKD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
94.67%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
510 (85.86%)
Satış işlemleri:
84 (14.14%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
4.20 HKD
Ortalama kâr:
175.63 HKD
Ortalama zarar:
-134.82 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 904.60 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 904.60 HKD (15)
Aylık büyüme:
-4.06%
Yıllık tahmin:
-49.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 816.64 HKD
Maksimum:
6 448.52 HKD (34.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.44% (6 448.52 HKD)
Varlığa göre:
5.82% (775.84 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|EURUSD
|152
|HK50
|127
|BTCUSD
|77
|ETHUSD
|22
|XAGUSD
|16
|US30
|11
|NatGas
|11
|SpotCrude
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|4
|NAS100
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|756
|EURUSD
|78
|HK50
|-407
|BTCUSD
|36
|ETHUSD
|222
|XAGUSD
|-149
|US30
|-7
|NatGas
|-54
|SpotCrude
|-10
|AUDUSD
|-82
|NZDUSD
|-13
|NAS100
|-7
|USDCHF
|-7
|GBPUSD
|-32
|USDCAD
|-5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|131K
|EURUSD
|25K
|HK50
|51K
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|1.1M
|XAGUSD
|-766
|US30
|1.2K
|NatGas
|-384
|SpotCrude
|-7.6K
|AUDUSD
|-1.4K
|NZDUSD
|83
|NAS100
|-652
|USDCHF
|-274
|GBPUSD
|-310
|USDCAD
|2
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 184.74 HKD
En kötü işlem: -1 443 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 009.74 HKD
Maksimum ardışık zarar: -2 904.60 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 191
|
Tickmill-Live
|0.86 × 188
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Alpari-MT5
|1.14 × 109
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1599
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
Darwinex-Live
|1.19 × 78
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
18K
HKD
HKD
21
0%
594
44%
95%
1.05
4.20
HKD
HKD
34%
1:500