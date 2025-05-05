SinyallerBölümler
Lmpki Yjm

Pat Lam

Lmpki Yjm
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
594
Kârla kapanan işlemler:
266 (44.78%)
Zararla kapanan işlemler:
328 (55.22%)
En iyi işlem:
2 184.74 HKD
En kötü işlem:
-1 442.67 HKD
Brüt kâr:
46 718.90 HKD (7 635 292 pips)
Brüt zarar:
-44 221.78 HKD (4 089 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (3 009.74 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
3 009.74 HKD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
94.67%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
510 (85.86%)
Satış işlemleri:
84 (14.14%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
4.20 HKD
Ortalama kâr:
175.63 HKD
Ortalama zarar:
-134.82 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 904.60 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 904.60 HKD (15)
Aylık büyüme:
-4.06%
Yıllık tahmin:
-49.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 816.64 HKD
Maksimum:
6 448.52 HKD (34.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.44% (6 448.52 HKD)
Varlığa göre:
5.82% (775.84 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 157
EURUSD 152
HK50 127
BTCUSD 77
ETHUSD 22
XAGUSD 16
US30 11
NatGas 11
SpotCrude 6
AUDUSD 5
NZDUSD 4
NAS100 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 756
EURUSD 78
HK50 -407
BTCUSD 36
ETHUSD 222
XAGUSD -149
US30 -7
NatGas -54
SpotCrude -10
AUDUSD -82
NZDUSD -13
NAS100 -7
USDCHF -7
GBPUSD -32
USDCAD -5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 131K
EURUSD 25K
HK50 51K
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 1.1M
XAGUSD -766
US30 1.2K
NatGas -384
SpotCrude -7.6K
AUDUSD -1.4K
NZDUSD 83
NAS100 -652
USDCHF -274
GBPUSD -310
USDCAD 2
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 184.74 HKD
En kötü işlem: -1 443 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 009.74 HKD
Maksimum ardışık zarar: -2 904.60 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.82 × 191
Tickmill-Live
0.86 × 188
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Alpari-MT5
1.14 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1599
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Darwinex-Live
1.19 × 78
Eightcap-Live
1.30 × 193
57 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.23 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 01:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 22:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 22:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 09:28
Share of trading days is too low
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.05 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.05 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pat Lam
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
18K
HKD
21
0%
594
44%
95%
1.05
4.20
HKD
34%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.