Lmpki Yjm

Pat Lam

Lmpki Yjm
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
594
Profit Trade:
266 (44.78%)
Loss Trade:
328 (55.22%)
Best Trade:
2 184.74 HKD
Worst Trade:
-1 442.67 HKD
Profitto lordo:
46 718.90 HKD (7 635 292 pips)
Perdita lorda:
-44 221.78 HKD (4 089 546 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 009.74 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
3 009.74 HKD (14)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
94.67%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
510 (85.86%)
Short Trade:
84 (14.14%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
4.20 HKD
Profitto medio:
175.63 HKD
Perdita media:
-134.82 HKD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 904.60 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-2 904.60 HKD (15)
Crescita mensile:
-5.81%
Previsione annuale:
-70.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 816.64 HKD
Massimale:
6 448.52 HKD (34.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.44% (6 448.52 HKD)
Per equità:
5.82% (775.84 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 157
EURUSD 152
HK50 127
BTCUSD 77
ETHUSD 22
XAGUSD 16
US30 11
NatGas 11
SpotCrude 6
AUDUSD 5
NZDUSD 4
NAS100 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 756
EURUSD 78
HK50 -407
BTCUSD 36
ETHUSD 222
XAGUSD -149
US30 -7
NatGas -54
SpotCrude -10
AUDUSD -82
NZDUSD -13
NAS100 -7
USDCHF -7
GBPUSD -32
USDCAD -5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 131K
EURUSD 25K
HK50 51K
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 1.1M
XAGUSD -766
US30 1.2K
NatGas -384
SpotCrude -7.6K
AUDUSD -1.4K
NZDUSD 83
NAS100 -652
USDCHF -274
GBPUSD -310
USDCAD 2
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 184.74 HKD
Worst Trade: -1 443 HKD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 009.74 HKD
Massima perdita consecutiva: -2 904.60 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.82 × 191
Tickmill-Live
0.86 × 188
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Alpari-MT5
1.14 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1599
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Darwinex-Live
1.19 × 78
Eightcap-Live
1.30 × 193
Non ci sono recensioni
2025.07.23 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 01:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 22:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 22:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 09:28
Share of trading days is too low
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.05 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.05 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.