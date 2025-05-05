- Crescita
Trade:
594
Profit Trade:
266 (44.78%)
Loss Trade:
328 (55.22%)
Best Trade:
2 184.74 HKD
Worst Trade:
-1 442.67 HKD
Profitto lordo:
46 718.90 HKD (7 635 292 pips)
Perdita lorda:
-44 221.78 HKD (4 089 546 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 009.74 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
3 009.74 HKD (14)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
94.67%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
510 (85.86%)
Short Trade:
84 (14.14%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
4.20 HKD
Profitto medio:
175.63 HKD
Perdita media:
-134.82 HKD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 904.60 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-2 904.60 HKD (15)
Crescita mensile:
-5.81%
Previsione annuale:
-70.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 816.64 HKD
Massimale:
6 448.52 HKD (34.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.44% (6 448.52 HKD)
Per equità:
5.82% (775.84 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|EURUSD
|152
|HK50
|127
|BTCUSD
|77
|ETHUSD
|22
|XAGUSD
|16
|US30
|11
|NatGas
|11
|SpotCrude
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|4
|NAS100
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|756
|EURUSD
|78
|HK50
|-407
|BTCUSD
|36
|ETHUSD
|222
|XAGUSD
|-149
|US30
|-7
|NatGas
|-54
|SpotCrude
|-10
|AUDUSD
|-82
|NZDUSD
|-13
|NAS100
|-7
|USDCHF
|-7
|GBPUSD
|-32
|USDCAD
|-5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|131K
|EURUSD
|25K
|HK50
|51K
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|1.1M
|XAGUSD
|-766
|US30
|1.2K
|NatGas
|-384
|SpotCrude
|-7.6K
|AUDUSD
|-1.4K
|NZDUSD
|83
|NAS100
|-652
|USDCHF
|-274
|GBPUSD
|-310
|USDCAD
|2
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 184.74 HKD
Worst Trade: -1 443 HKD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 009.74 HKD
Massima perdita consecutiva: -2 904.60 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 191
|
Tickmill-Live
|0.86 × 188
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Alpari-MT5
|1.14 × 109
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1599
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
Darwinex-Live
|1.19 × 78
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
