Lmpki Yjm

Pat Lam

Lmpki Yjm
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
594
Bénéfice trades:
266 (44.78%)
Perte trades:
328 (55.22%)
Meilleure transaction:
2 184.74 HKD
Pire transaction:
-1 442.67 HKD
Bénéfice brut:
46 718.90 HKD (7 635 292 pips)
Perte brute:
-44 221.78 HKD (4 089 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (3 009.74 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 009.74 HKD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
94.67%
Charge de dépôt maximale:
41.93%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
510 (85.86%)
Courts trades:
84 (14.14%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
4.20 HKD
Bénéfice moyen:
175.63 HKD
Perte moyenne:
-134.82 HKD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 904.60 HKD)
Perte consécutive maximale:
-2 904.60 HKD (15)
Croissance mensuelle:
-5.81%
Prévision annuelle:
-70.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 816.64 HKD
Maximal:
6 448.52 HKD (34.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.44% (6 448.52 HKD)
Par fonds propres:
5.82% (775.84 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 157
EURUSD 152
HK50 127
BTCUSD 77
ETHUSD 22
XAGUSD 16
US30 11
NatGas 11
SpotCrude 6
AUDUSD 5
NZDUSD 4
NAS100 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 756
EURUSD 78
HK50 -407
BTCUSD 36
ETHUSD 222
XAGUSD -149
US30 -7
NatGas -54
SpotCrude -10
AUDUSD -82
NZDUSD -13
NAS100 -7
USDCHF -7
GBPUSD -32
USDCAD -5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 131K
EURUSD 25K
HK50 51K
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 1.1M
XAGUSD -766
US30 1.2K
NatGas -384
SpotCrude -7.6K
AUDUSD -1.4K
NZDUSD 83
NAS100 -652
USDCHF -274
GBPUSD -310
USDCAD 2
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 184.74 HKD
Pire transaction: -1 443 HKD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +3 009.74 HKD
Perte consécutive maximale: -2 904.60 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.82 × 191
Tickmill-Live
0.86 × 188
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Alpari-MT5
1.14 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1599
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Darwinex-Live
1.19 × 78
Eightcap-Live
1.30 × 193
Aucun avis
2025.07.23 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 01:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 22:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 22:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 09:28
Share of trading days is too low
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.05 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.05 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.