SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AlgorithmicGrowth
Andres Adolfo Diaz Pinto

AlgorithmicGrowth

Andres Adolfo Diaz Pinto
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 78%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 337
Kârla kapanan işlemler:
4 463 (70.42%)
Zararla kapanan işlemler:
1 874 (29.57%)
En iyi işlem:
1 475.56 USD
En kötü işlem:
-764.15 USD
Brüt kâr:
25 594.58 USD (566 023 pips)
Brüt zarar:
-18 915.79 USD (474 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (353.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 875.02 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
97.25%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
3 460 (54.60%)
Satış işlemleri:
2 877 (45.40%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
5.73 USD
Ortalama zarar:
-10.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-270.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 918.77 USD (7)
Aylık büyüme:
3.32%
Yıllık tahmin:
42.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.84 USD
Maksimum:
6 414.82 USD (39.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.97% (6 414.82 USD)
Varlığa göre:
10.92% (1 332.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4324
EURAUD 1254
AUDNZD 342
EURCHF 229
GBPUSD 89
NZDCAD 57
AUDCAD 41
AUDUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1K
EURAUD 293
AUDNZD 660
EURCHF 3.1K
GBPUSD 1K
NZDCAD -7
AUDCAD 606
AUDUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 37K
EURAUD -11K
AUDNZD 21K
EURCHF 39K
GBPUSD -7.1K
NZDCAD 1.2K
AUDCAD 11K
AUDUSD -15
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 475.56 USD
En kötü işlem: -764 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +353.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.75 × 217
ICMarketsSC-MT5-4
0.79 × 4863
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 5126
itexsys-Platform
1.00 × 6
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.09 × 32
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 159
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.44 × 36
Opogroup-Server1
1.47 × 34
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.51 × 141
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

100% algorithmic trading. 0 emotions and 100% automatic.

With more than 70% winrate and a controlled DD, our system allows you to generate passive income consistently.

Obtain profitability with just one click and long-term trading stability, generating solidity in your earnings and over time.

A system that averages the operations, allowing every day to be profitable for you since it is in the market 24 hours a day


Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market

İnceleme yok
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 00:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 08:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 12:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.04 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 12:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.04 12:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.04 12:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 11:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlgorithmicGrowth
Ayda 30 USD
78%
0
0
USD
12K
USD
59
99%
6 337
70%
97%
1.35
1.05
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.