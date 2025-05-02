SinyallerBölümler
Simon Reger

Trend Reversal Scalper

Simon Reger
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
125 (92.59%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (7.41%)
En iyi işlem:
1.27 EUR
En kötü işlem:
-5.13 EUR
Brüt kâr:
105.70 EUR (17 704 pips)
Brüt zarar:
-15.45 EUR (1 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (34.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
34.58 EUR (41)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
70.24%
Maks. mevduat yükü:
16.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.49
Alış işlemleri:
63 (46.67%)
Satış işlemleri:
72 (53.33%)
Kâr faktörü:
6.84
Beklenen getiri:
0.67 EUR
Ortalama kâr:
0.85 EUR
Ortalama zarar:
-1.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.13 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.32%
Yıllık tahmin:
15.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
5.16 EUR (0.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.51% (5.16 EUR)
Varlığa göre:
3.93% (42.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.27 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +34.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.03 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.04 × 237
VTMarkets-Live 2
6.50 × 2
RoboForex-Pro
7.72 × 128
This signal runs fully automatically with the Trend Reversal Scalper EA.
The setting is low risk.

Here is the EA: https://www.mql5.com/de/market/product/113339

Set files available upon request.









İnceleme yok
2025.07.08 16:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 07:37
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.02 07:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.02 07:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
