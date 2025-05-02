- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
125 (92.59%)
Loss Trade:
10 (7.41%)
Best Trade:
1.27 EUR
Worst Trade:
-5.13 EUR
Profitto lordo:
105.70 EUR (17 704 pips)
Perdita lorda:
-15.45 EUR (1 517 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (34.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.58 EUR (41)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
70.24%
Massimo carico di deposito:
16.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.49
Long Trade:
63 (46.67%)
Short Trade:
72 (53.33%)
Fattore di profitto:
6.84
Profitto previsto:
0.67 EUR
Profitto medio:
0.85 EUR
Perdita media:
-1.55 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.13 EUR (1)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
15.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
5.16 EUR (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (5.16 EUR)
Per equità:
3.93% (42.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.27 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.03 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
This signal runs fully automatically with the Trend Reversal Scalper EA.
The setting is low risk.
Here is the EA: https://www.mql5.com/de/market/product/113339
Set files available upon request.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
22
100%
135
92%
70%
6.84
0.67
EUR
EUR
4%
1:30