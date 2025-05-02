- Croissance
Trades:
135
Bénéfice trades:
125 (92.59%)
Perte trades:
10 (7.41%)
Meilleure transaction:
1.27 EUR
Pire transaction:
-5.13 EUR
Bénéfice brut:
105.70 EUR (17 704 pips)
Perte brute:
-15.45 EUR (1 517 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (34.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
34.58 EUR (41)
Ratio de Sharpe:
1.05
Activité de trading:
70.24%
Charge de dépôt maximale:
16.24%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
17.49
Longs trades:
63 (46.67%)
Courts trades:
72 (53.33%)
Facteur de profit:
6.84
Rendement attendu:
0.67 EUR
Bénéfice moyen:
0.85 EUR
Perte moyenne:
-1.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.03 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5.13 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.40%
Prévision annuelle:
15.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 EUR
Maximal:
5.16 EUR (0.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.51% (5.16 EUR)
Par fonds propres:
3.93% (42.58 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Meilleure transaction: +1.27 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +34.58 EUR
Perte consécutive maximale: -1.03 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|6.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|7.72 × 128
This signal runs fully automatically with the Trend Reversal Scalper EA.
The setting is low risk.
Here is the EA: https://www.mql5.com/de/market/product/113339
Set files available upon request.
