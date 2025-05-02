SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend Reversal Scalper
Simon Reger

Trend Reversal Scalper

Simon Reger
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
125 (92.59%)
Perte trades:
10 (7.41%)
Meilleure transaction:
1.27 EUR
Pire transaction:
-5.13 EUR
Bénéfice brut:
105.70 EUR (17 704 pips)
Perte brute:
-15.45 EUR (1 517 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (34.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
34.58 EUR (41)
Ratio de Sharpe:
1.05
Activité de trading:
70.24%
Charge de dépôt maximale:
16.24%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
17.49
Longs trades:
63 (46.67%)
Courts trades:
72 (53.33%)
Facteur de profit:
6.84
Rendement attendu:
0.67 EUR
Bénéfice moyen:
0.85 EUR
Perte moyenne:
-1.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.03 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5.13 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.40%
Prévision annuelle:
15.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 EUR
Maximal:
5.16 EUR (0.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.51% (5.16 EUR)
Par fonds propres:
3.93% (42.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.27 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +34.58 EUR
Perte consécutive maximale: -1.03 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.04 × 237
VTMarkets-Live 2
6.50 × 2
RoboForex-Pro
7.72 × 128
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This signal runs fully automatically with the Trend Reversal Scalper EA.
The setting is low risk.

Here is the EA: https://www.mql5.com/de/market/product/113339

Set files available upon request.









Aucun avis
2025.07.08 16:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 07:37
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.02 07:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.02 07:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend Reversal Scalper
30 USD par mois
9%
0
0
USD
1.1K
EUR
22
100%
135
92%
70%
6.84
0.67
EUR
4%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.