- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 330
Kârla kapanan işlemler:
2 536 (47.57%)
Zararla kapanan işlemler:
2 794 (52.42%)
En iyi işlem:
161.08 USD
En kötü işlem:
-148.08 USD
Brüt kâr:
24 150.15 USD (54 399 108 pips)
Brüt zarar:
-22 284.14 USD (43 439 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (447.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.47 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.88%
Maks. mevduat yükü:
43.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.95
Alış işlemleri:
3 700 (69.42%)
Satış işlemleri:
1 630 (30.58%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-37.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.79 USD (12)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.38%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
275.20 USD
Maksimum:
957.95 USD (40.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.65% (788.65 USD)
Varlığa göre:
4.52% (129.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|850
|BTCUSD
|787
|XAUUSD
|654
|GBPJPY
|508
|ETHUSD
|489
|EURJPY
|467
|US500
|327
|US30
|268
|USTEC
|221
|JP225
|100
|EURUSD
|80
|EURCAD
|72
|GBPCAD
|70
|USDCHF
|62
|GBPUSD
|58
|XTIUSD
|54
|AUDUSD
|52
|USDCAD
|51
|DE40
|37
|NZDUSD
|33
|AUDJPY
|29
|AUDCAD
|13
|CHFJPY
|11
|EURSGD
|11
|EURGBP
|9
|CADJPY
|4
|EURAUD
|3
|XAUEUR
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|291
|BTCUSD
|300
|XAUUSD
|953
|GBPJPY
|-523
|ETHUSD
|2K
|EURJPY
|-571
|US500
|-23
|US30
|-76
|USTEC
|-53
|JP225
|-232
|EURUSD
|-8
|EURCAD
|-71
|GBPCAD
|-73
|USDCHF
|-35
|GBPUSD
|-51
|XTIUSD
|25
|AUDUSD
|-63
|USDCAD
|-90
|DE40
|35
|NZDUSD
|42
|AUDJPY
|94
|AUDCAD
|-7
|CHFJPY
|28
|EURSGD
|-7
|EURGBP
|-3
|CADJPY
|-8
|EURAUD
|7
|XAUEUR
|7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-21K
|BTCUSD
|572K
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-61K
|ETHUSD
|664K
|EURJPY
|-63K
|US500
|55K
|US30
|169K
|USTEC
|33K
|JP225
|-351K
|EURUSD
|1.4K
|EURCAD
|-1.7K
|GBPCAD
|-107
|USDCHF
|-2.8K
|GBPUSD
|-1.9K
|XTIUSD
|413
|AUDUSD
|-2.4K
|USDCAD
|-5.3K
|DE40
|-28K
|NZDUSD
|215
|AUDJPY
|3.9K
|AUDCAD
|-391
|CHFJPY
|1.4K
|EURSGD
|-708
|EURGBP
|85
|CADJPY
|1.3K
|EURAUD
|688
|XAUEUR
|510
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.08 USD
En kötü işlem: -148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +447.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.08 × 26
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
itexsys-Platform
|0.56 × 9
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 186
|
OxSecurities-Live
|1.10 × 10
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
84%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
68
95%
5 330
47%
100%
1.08
0.35
USD
USD
30%
1:100