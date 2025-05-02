Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7 0.00 × 33 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 TickmillEU-Live 0.08 × 26 RannForex-Server 0.18 × 11 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 AlpariEvrasia-Real01 0.33 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 Darwinex-Live 0.50 × 165 itexsys-Platform 0.56 × 9 AronGroups-Server 0.57 × 7 Exness-MT5Real8 0.72 × 566 FxPro-MT5 Live02 0.83 × 71 CapitalPointTrading-MT5-4 0.83 × 18 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 DooTechnology-Live 0.90 × 285 Exness-MT5Real12 0.98 × 60 Markets.com-Live 1.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 1.07 × 186 OxSecurities-Live 1.10 × 10 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 Hankotrade-Live 1.20 × 5 89 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya