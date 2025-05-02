SinyallerBölümler
Aleksandr Ryzhkov

Al fund

Aleksandr Ryzhkov
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 84%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 330
Kârla kapanan işlemler:
2 536 (47.57%)
Zararla kapanan işlemler:
2 794 (52.42%)
En iyi işlem:
161.08 USD
En kötü işlem:
-148.08 USD
Brüt kâr:
24 150.15 USD (54 399 108 pips)
Brüt zarar:
-22 284.14 USD (43 439 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (447.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.47 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.88%
Maks. mevduat yükü:
43.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.95
Alış işlemleri:
3 700 (69.42%)
Satış işlemleri:
1 630 (30.58%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-37.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.79 USD (12)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.38%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
275.20 USD
Maksimum:
957.95 USD (40.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.65% (788.65 USD)
Varlığa göre:
4.52% (129.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 850
BTCUSD 787
XAUUSD 654
GBPJPY 508
ETHUSD 489
EURJPY 467
US500 327
US30 268
USTEC 221
JP225 100
EURUSD 80
EURCAD 72
GBPCAD 70
USDCHF 62
GBPUSD 58
XTIUSD 54
AUDUSD 52
USDCAD 51
DE40 37
NZDUSD 33
AUDJPY 29
AUDCAD 13
CHFJPY 11
EURSGD 11
EURGBP 9
CADJPY 4
EURAUD 3
XAUEUR 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 291
BTCUSD 300
XAUUSD 953
GBPJPY -523
ETHUSD 2K
EURJPY -571
US500 -23
US30 -76
USTEC -53
JP225 -232
EURUSD -8
EURCAD -71
GBPCAD -73
USDCHF -35
GBPUSD -51
XTIUSD 25
AUDUSD -63
USDCAD -90
DE40 35
NZDUSD 42
AUDJPY 94
AUDCAD -7
CHFJPY 28
EURSGD -7
EURGBP -3
CADJPY -8
EURAUD 7
XAUEUR 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -21K
BTCUSD 572K
XAUUSD 83K
GBPJPY -61K
ETHUSD 664K
EURJPY -63K
US500 55K
US30 169K
USTEC 33K
JP225 -351K
EURUSD 1.4K
EURCAD -1.7K
GBPCAD -107
USDCHF -2.8K
GBPUSD -1.9K
XTIUSD 413
AUDUSD -2.4K
USDCAD -5.3K
DE40 -28K
NZDUSD 215
AUDJPY 3.9K
AUDCAD -391
CHFJPY 1.4K
EURSGD -708
EURGBP 85
CADJPY 1.3K
EURAUD 688
XAUEUR 510
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.08 USD
En kötü işlem: -148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +447.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.08 × 26
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
itexsys-Platform
0.56 × 9
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 186
OxSecurities-Live
1.10 × 10
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Hankotrade-Live
1.20 × 5
89 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.23 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 20:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 05:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.23% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Al fund
Ayda 30 USD
84%
0
0
USD
2K
USD
68
95%
5 330
47%
100%
1.08
0.35
USD
30%
1:100
