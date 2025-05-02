SignauxSections
Aleksandr Ryzhkov

Al fund

Aleksandr Ryzhkov
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 83%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 317
Bénéfice trades:
2 531 (47.60%)
Perte trades:
2 786 (52.40%)
Meilleure transaction:
161.08 USD
Pire transaction:
-148.08 USD
Bénéfice brut:
24 053.87 USD (54 356 429 pips)
Perte brute:
-22 201.06 USD (43 378 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (447.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
483.47 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
99.88%
Charge de dépôt maximale:
43.66%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
116
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
3 694 (69.48%)
Courts trades:
1 623 (30.52%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
9.50 USD
Perte moyenne:
-7.97 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-37.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-288.79 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.63%
Prévision annuelle:
19.73%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
275.20 USD
Maximal:
957.95 USD (40.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.65% (788.65 USD)
Par fonds propres:
4.52% (129.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 848
BTCUSD 787
XAUUSD 651
GBPJPY 508
ETHUSD 487
EURJPY 467
US500 326
US30 267
USTEC 220
JP225 100
EURUSD 78
EURCAD 72
GBPCAD 70
USDCHF 61
GBPUSD 58
XTIUSD 54
AUDUSD 52
USDCAD 51
DE40 37
NZDUSD 33
AUDJPY 29
AUDCAD 13
CHFJPY 11
EURSGD 11
EURGBP 9
CADJPY 4
EURAUD 3
XAUEUR 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 294
BTCUSD 300
XAUUSD 948
GBPJPY -523
ETHUSD 1.9K
EURJPY -571
US500 -4
US30 -56
USTEC -53
JP225 -232
EURUSD -7
EURCAD -71
GBPCAD -73
USDCHF -31
GBPUSD -51
XTIUSD 25
AUDUSD -63
USDCAD -90
DE40 35
NZDUSD 42
AUDJPY 94
AUDCAD -7
CHFJPY 28
EURSGD -7
EURGBP -3
CADJPY -8
EURAUD 7
XAUEUR 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -20K
BTCUSD 572K
XAUUSD 83K
GBPJPY -61K
ETHUSD 626K
EURJPY -63K
US500 61K
US30 219K
USTEC 34K
JP225 -351K
EURUSD 1.4K
EURCAD -1.7K
GBPCAD -107
USDCHF -2.4K
GBPUSD -1.9K
XTIUSD 413
AUDUSD -2.4K
USDCAD -5.3K
DE40 -28K
NZDUSD 215
AUDJPY 3.9K
AUDCAD -391
CHFJPY 1.4K
EURSGD -708
EURGBP 85
CADJPY 1.3K
EURAUD 688
XAUEUR 510
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +161.08 USD
Pire transaction: -148 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +447.15 USD
Perte consécutive maximale: -37.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.08 × 26
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 163
itexsys-Platform
0.56 × 9
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 186
OxSecurities-Live
1.10 × 10
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Hankotrade-Live
1.20 × 5
89 plus...
Aucun avis
2025.05.23 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 20:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 05:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.23% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Al fund
30 USD par mois
83%
0
0
USD
2K
USD
68
95%
5 317
47%
100%
1.08
0.35
USD
30%
1:100
