Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7 0.00 × 33 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 TickmillEU-Live 0.08 × 26 RannForex-Server 0.18 × 11 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 AlpariEvrasia-Real01 0.33 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 Darwinex-Live 0.50 × 163 itexsys-Platform 0.56 × 9 AronGroups-Server 0.57 × 7 Exness-MT5Real8 0.72 × 566 FxPro-MT5 Live02 0.83 × 71 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 CapitalPointTrading-MT5-4 0.88 × 17 DooTechnology-Live 0.90 × 285 Exness-MT5Real12 0.98 × 60 Markets.com-Live 1.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 1.07 × 186 OxSecurities-Live 1.10 × 10 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 Hankotrade-Live 1.20 × 5 89 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou