SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tathastu
Ashik Ramkhelawan

Tathastu

Ashik Ramkhelawan
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 109%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 093
Kârla kapanan işlemler:
786 (71.91%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (28.09%)
En iyi işlem:
84.82 USD
En kötü işlem:
-115.59 USD
Brüt kâr:
3 158.90 USD (1 925 471 pips)
Brüt zarar:
-2 429.04 USD (77 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (26.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
178.31 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
94.89%
Maks. mevduat yükü:
155.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
551 (50.41%)
Satış işlemleri:
542 (49.59%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-7.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-133.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-269.94 USD (6)
Aylık büyüme:
-8.05%
Yıllık tahmin:
-97.66%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
367.00 USD (28.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.36% (367.00 USD)
Varlığa göre:
47.61% (463.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 696
AUDUSD 349
GBPUSD 10
USDCHF 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 992
AUDUSD 252
GBPUSD 4
USDCHF 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23K
AUDUSD 8K
GBPUSD 431
USDCHF 298
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.82 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +26.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.37 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1296
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.69 × 162
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.80 × 180
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1051
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Alpari-MT5
1.26 × 90
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.31 × 65
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 03:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.16 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 19:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tathastu
Ayda 30 USD
109%
0
0
USD
885
USD
23
72%
1 093
71%
95%
1.30
0.67
USD
48%
1:25
