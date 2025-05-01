- Büyüme
İşlemler:
1 093
Kârla kapanan işlemler:
786 (71.91%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (28.09%)
En iyi işlem:
84.82 USD
En kötü işlem:
-115.59 USD
Brüt kâr:
3 158.90 USD (1 925 471 pips)
Brüt zarar:
-2 429.04 USD (77 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (26.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
178.31 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
94.89%
Maks. mevduat yükü:
155.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
551 (50.41%)
Satış işlemleri:
542 (49.59%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-7.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-133.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-269.94 USD (6)
Aylık büyüme:
-8.05%
Yıllık tahmin:
-97.66%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
367.00 USD (28.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.36% (367.00 USD)
Varlığa göre:
47.61% (463.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|696
|AUDUSD
|349
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|992
|AUDUSD
|252
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|8K
|GBPUSD
|431
|USDCHF
|298
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.82 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +26.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.37 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1296
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.69 × 162
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 180
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1051
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
Alpari-MT5
|1.26 × 90
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Darwinex-Live
|1.31 × 65
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
109%
0
0
USD
USD
885
USD
USD
23
72%
1 093
71%
95%
1.30
0.67
USD
USD
48%
1:25