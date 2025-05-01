SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tathastu
Ashik Ramkhelawan

Tathastu

Ashik Ramkhelawan
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 196%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 078
Bénéfice trades:
782 (72.54%)
Perte trades:
296 (27.46%)
Meilleure transaction:
84.82 USD
Pire transaction:
-115.59 USD
Bénéfice brut:
3 158.90 USD (1 453 858 pips)
Perte brute:
-2 062.04 USD (69 530 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (26.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.31 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
94.89%
Charge de dépôt maximale:
155.83%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
3.78
Longs trades:
540 (50.09%)
Courts trades:
538 (49.91%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
4.04 USD
Perte moyenne:
-6.97 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-133.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-269.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
30.17%
Prévision annuelle:
366.10%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
290.40 USD (32.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.96% (290.40 USD)
Par fonds propres:
47.61% (463.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 690
AUDUSD 348
GBPUSD 10
USDCHF 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
AUDUSD 288
GBPUSD 4
USDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 8.7K
GBPUSD 431
USDCHF 298
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.82 USD
Pire transaction: -116 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +26.07 USD
Perte consécutive maximale: -133.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.37 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1296
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.69 × 162
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.80 × 180
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1051
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Alpari-MT5
1.26 × 90
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.31 × 65
45 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 03:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.16 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 19:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 16:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 00:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire