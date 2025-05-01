- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 093
Profit Trade:
786 (71.91%)
Loss Trade:
307 (28.09%)
Best Trade:
84.82 USD
Worst Trade:
-115.59 USD
Profitto lordo:
3 158.90 USD (1 925 471 pips)
Perdita lorda:
-2 429.04 USD (77 440 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (26.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
94.89%
Massimo carico di deposito:
155.83%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
551 (50.41%)
Short Trade:
542 (49.59%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-7.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-133.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.94 USD (6)
Crescita mensile:
-8.05%
Previsione annuale:
-97.66%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
367.00 USD (28.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.36% (367.00 USD)
Per equità:
47.61% (463.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|696
|AUDUSD
|349
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|992
|AUDUSD
|252
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|8K
|GBPUSD
|431
|USDCHF
|298
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.82 USD
Worst Trade: -116 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.07 USD
Massima perdita consecutiva: -133.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.37 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1296
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.69 × 162
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 180
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1051
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
Alpari-MT5
|1.26 × 90
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Darwinex-Live
|1.31 × 65
45 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
109%
0
0
USD
USD
885
USD
USD
23
72%
1 093
71%
95%
1.30
0.67
USD
USD
48%
1:25