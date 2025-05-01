SegnaliSezioni
Ashik Ramkhelawan

Tathastu

Ashik Ramkhelawan
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 109%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 093
Profit Trade:
786 (71.91%)
Loss Trade:
307 (28.09%)
Best Trade:
84.82 USD
Worst Trade:
-115.59 USD
Profitto lordo:
3 158.90 USD (1 925 471 pips)
Perdita lorda:
-2 429.04 USD (77 440 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (26.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
94.89%
Massimo carico di deposito:
155.83%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
551 (50.41%)
Short Trade:
542 (49.59%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-7.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-133.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.94 USD (6)
Crescita mensile:
-8.05%
Previsione annuale:
-97.66%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
367.00 USD (28.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.36% (367.00 USD)
Per equità:
47.61% (463.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 696
AUDUSD 349
GBPUSD 10
USDCHF 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 992
AUDUSD 252
GBPUSD 4
USDCHF 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23K
AUDUSD 8K
GBPUSD 431
USDCHF 298
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.82 USD
Worst Trade: -116 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.07 USD
Massima perdita consecutiva: -133.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.37 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1296
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.69 × 162
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.80 × 180
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1051
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Alpari-MT5
1.26 × 90
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.31 × 65
45 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 03:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.16 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 19:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
