ZENGHUA HUANG

SLOWISFAST

ZENGHUA HUANG
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 25%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
324 (82.65%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (17.35%)
En iyi işlem:
329.23 USD
En kötü işlem:
-557.91 USD
Brüt kâr:
3 872.45 USD (521 330 pips)
Brüt zarar:
-3 102.72 USD (174 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (732.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
732.68 USD (55)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
99.10%
Maks. mevduat yükü:
44.31%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
257 (65.56%)
Satış işlemleri:
135 (34.44%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
11.95 USD
Ortalama zarar:
-45.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-956.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-956.75 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.16%
Yıllık tahmin:
-14.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.04 USD
Maksimum:
957.95 USD (37.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.62% (508.44 USD)
Varlığa göre:
17.33% (601.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 53
XAGUSD 33
EURUSD 31
AUDUSD 26
NZDUSD 26
AUDCHF 24
USDJPY 18
USDCAD 18
US30 13
XAUUSD 12
UK100 12
EURJPY 12
CHFJPY 11
NZDCAD 10
CADCHF 8
GBPUSD 8
GBPJPY 8
EURCAD 7
NZDJPY 7
XTIUSD 7
AUDSGD 6
USDCNH 5
BTCUSD 4
AUDJPY 4
CHFSGD 4
EURSGD 4
AUDCAD 3
USDSGD 3
EURCHF 3
GBPCHF 3
USDMXN 2
EURGBP 2
JP225 2
CADJPY 1
USDZAR 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -13
XAGUSD -887
EURUSD 243
AUDUSD 81
NZDUSD 136
AUDCHF 4
USDJPY 49
USDCAD -1
US30 -121
XAUUSD -44
UK100 131
EURJPY 36
CHFJPY 170
NZDCAD 443
CADCHF 53
GBPUSD -33
GBPJPY 142
EURCAD 52
NZDJPY -36
XTIUSD 94
AUDSGD 93
USDCNH 14
BTCUSD 53
AUDJPY 32
CHFSGD 16
EURSGD 67
AUDCAD 64
USDSGD -30
EURCHF -92
GBPCHF 121
USDMXN 50
EURGBP -55
JP225 4
CADJPY -72
USDZAR 3
NZDCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -1.5K
XAGUSD -13K
EURUSD 3.2K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 4.7K
AUDCHF -933
USDJPY 2.6K
USDCAD -711
US30 -23K
XAUUSD -4.9K
UK100 40K
EURJPY 3.1K
CHFJPY 5.5K
NZDCAD 3.3K
CADCHF 650
GBPUSD -2.5K
GBPJPY 4.1K
EURCAD 2.3K
NZDJPY -308
XTIUSD 130
AUDSGD 2.2K
USDCNH 2.5K
BTCUSD 257K
AUDJPY 1.4K
CHFSGD 364
EURSGD 1.2K
AUDCAD 1.8K
USDSGD -843
EURCHF -572
GBPCHF 1.3K
USDMXN 33K
EURGBP -551
JP225 19K
CADJPY -1.4K
USDZAR 3.2K
NZDCHF 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +329.23 USD
En kötü işlem: -558 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +732.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -956.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
VantageInternational-Live 4
1.38 × 144
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 15781
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Opogroup-Server1
1.71 × 41
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 380
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.00 × 27
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
85 daha fazla...
运用统计学及大数定律
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SLOWISFAST
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
30K
USD
23
0%
392
82%
99%
1.24
1.96
USD
17%
1:100
