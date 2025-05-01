- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
324 (82.65%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (17.35%)
En iyi işlem:
329.23 USD
En kötü işlem:
-557.91 USD
Brüt kâr:
3 872.45 USD (521 330 pips)
Brüt zarar:
-3 102.72 USD (174 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (732.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
732.68 USD (55)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
99.10%
Maks. mevduat yükü:
44.31%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
257 (65.56%)
Satış işlemleri:
135 (34.44%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
11.95 USD
Ortalama zarar:
-45.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-956.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-956.75 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.16%
Yıllık tahmin:
-14.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.04 USD
Maksimum:
957.95 USD (37.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.62% (508.44 USD)
Varlığa göre:
17.33% (601.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|53
|XAGUSD
|33
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|26
|NZDUSD
|26
|AUDCHF
|24
|USDJPY
|18
|USDCAD
|18
|US30
|13
|XAUUSD
|12
|UK100
|12
|EURJPY
|12
|CHFJPY
|11
|NZDCAD
|10
|CADCHF
|8
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|8
|EURCAD
|7
|NZDJPY
|7
|XTIUSD
|7
|AUDSGD
|6
|USDCNH
|5
|BTCUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CHFSGD
|4
|EURSGD
|4
|AUDCAD
|3
|USDSGD
|3
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|3
|USDMXN
|2
|EURGBP
|2
|JP225
|2
|CADJPY
|1
|USDZAR
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|-13
|XAGUSD
|-887
|EURUSD
|243
|AUDUSD
|81
|NZDUSD
|136
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|49
|USDCAD
|-1
|US30
|-121
|XAUUSD
|-44
|UK100
|131
|EURJPY
|36
|CHFJPY
|170
|NZDCAD
|443
|CADCHF
|53
|GBPUSD
|-33
|GBPJPY
|142
|EURCAD
|52
|NZDJPY
|-36
|XTIUSD
|94
|AUDSGD
|93
|USDCNH
|14
|BTCUSD
|53
|AUDJPY
|32
|CHFSGD
|16
|EURSGD
|67
|AUDCAD
|64
|USDSGD
|-30
|EURCHF
|-92
|GBPCHF
|121
|USDMXN
|50
|EURGBP
|-55
|JP225
|4
|CADJPY
|-72
|USDZAR
|3
|NZDCHF
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-1.5K
|XAGUSD
|-13K
|EURUSD
|3.2K
|AUDUSD
|3.5K
|NZDUSD
|4.7K
|AUDCHF
|-933
|USDJPY
|2.6K
|USDCAD
|-711
|US30
|-23K
|XAUUSD
|-4.9K
|UK100
|40K
|EURJPY
|3.1K
|CHFJPY
|5.5K
|NZDCAD
|3.3K
|CADCHF
|650
|GBPUSD
|-2.5K
|GBPJPY
|4.1K
|EURCAD
|2.3K
|NZDJPY
|-308
|XTIUSD
|130
|AUDSGD
|2.2K
|USDCNH
|2.5K
|BTCUSD
|257K
|AUDJPY
|1.4K
|CHFSGD
|364
|EURSGD
|1.2K
|AUDCAD
|1.8K
|USDSGD
|-843
|EURCHF
|-572
|GBPCHF
|1.3K
|USDMXN
|33K
|EURGBP
|-551
|JP225
|19K
|CADJPY
|-1.4K
|USDZAR
|3.2K
|NZDCHF
|60
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +329.23 USD
En kötü işlem: -558 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +732.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -956.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
VantageInternational-Live 4
|1.38 × 144
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 15781
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Opogroup-Server1
|1.71 × 41
|
ICMarketsSC-MT5
|1.83 × 380
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
itexsys-Platform
|2.00 × 27
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
23
0%
392
82%
99%
1.24
1.96
USD
USD
17%
1:100