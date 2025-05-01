SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SLOWISFAST
ZENGHUA HUANG

SLOWISFAST

ZENGHUA HUANG
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
324 (82.65%)
Loss Trade:
68 (17.35%)
Best Trade:
329.23 USD
Worst Trade:
-557.91 USD
Profitto lordo:
3 872.45 USD (521 330 pips)
Perdita lorda:
-3 102.72 USD (174 924 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (732.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
732.68 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
99.10%
Massimo carico di deposito:
44.31%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
257 (65.56%)
Short Trade:
135 (34.44%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
11.95 USD
Perdita media:
-45.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-956.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-956.75 USD (4)
Crescita mensile:
-1.16%
Previsione annuale:
-14.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.04 USD
Massimale:
957.95 USD (37.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.62% (508.44 USD)
Per equità:
17.33% (601.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 53
XAGUSD 33
EURUSD 31
AUDUSD 26
NZDUSD 26
AUDCHF 24
USDJPY 18
USDCAD 18
US30 13
XAUUSD 12
UK100 12
EURJPY 12
CHFJPY 11
NZDCAD 10
CADCHF 8
GBPUSD 8
GBPJPY 8
EURCAD 7
NZDJPY 7
XTIUSD 7
AUDSGD 6
USDCNH 5
BTCUSD 4
AUDJPY 4
CHFSGD 4
EURSGD 4
AUDCAD 3
USDSGD 3
EURCHF 3
GBPCHF 3
USDMXN 2
EURGBP 2
JP225 2
CADJPY 1
USDZAR 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -13
XAGUSD -887
EURUSD 243
AUDUSD 81
NZDUSD 136
AUDCHF 4
USDJPY 49
USDCAD -1
US30 -121
XAUUSD -44
UK100 131
EURJPY 36
CHFJPY 170
NZDCAD 443
CADCHF 53
GBPUSD -33
GBPJPY 142
EURCAD 52
NZDJPY -36
XTIUSD 94
AUDSGD 93
USDCNH 14
BTCUSD 53
AUDJPY 32
CHFSGD 16
EURSGD 67
AUDCAD 64
USDSGD -30
EURCHF -92
GBPCHF 121
USDMXN 50
EURGBP -55
JP225 4
CADJPY -72
USDZAR 3
NZDCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -1.5K
XAGUSD -13K
EURUSD 3.2K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 4.7K
AUDCHF -933
USDJPY 2.6K
USDCAD -711
US30 -23K
XAUUSD -4.9K
UK100 40K
EURJPY 3.1K
CHFJPY 5.5K
NZDCAD 3.3K
CADCHF 650
GBPUSD -2.5K
GBPJPY 4.1K
EURCAD 2.3K
NZDJPY -308
XTIUSD 130
AUDSGD 2.2K
USDCNH 2.5K
BTCUSD 257K
AUDJPY 1.4K
CHFSGD 364
EURSGD 1.2K
AUDCAD 1.8K
USDSGD -843
EURCHF -572
GBPCHF 1.3K
USDMXN 33K
EURGBP -551
JP225 19K
CADJPY -1.4K
USDZAR 3.2K
NZDCHF 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +329.23 USD
Worst Trade: -558 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +732.68 USD
Massima perdita consecutiva: -956.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
VantageInternational-Live 4
1.38 × 144
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 15781
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Opogroup-Server1
1.71 × 41
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 380
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.00 × 27
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
85 più
运用统计学及大数定律
Non ci sono recensioni
2025.07.02 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 13:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SLOWISFAST
30USD al mese
25%
0
0
USD
30K
USD
23
0%
392
82%
99%
1.24
1.96
USD
17%
1:100
