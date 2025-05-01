SignauxSections
ZENGHUA HUANG

SLOWISFAST

ZENGHUA HUANG
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 29%
croissance depuis 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
388
Bénéfice trades:
324 (83.50%)
Perte trades:
64 (16.49%)
Meilleure transaction:
329.23 USD
Pire transaction:
-179.51 USD
Bénéfice brut:
3 872.45 USD (521 330 pips)
Perte brute:
-2 145.37 USD (161 153 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (732.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
732.68 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
99.10%
Charge de dépôt maximale:
44.31%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.39
Longs trades:
257 (66.24%)
Courts trades:
131 (33.76%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
4.45 USD
Bénéfice moyen:
11.95 USD
Perte moyenne:
-33.52 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-39.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-183.78 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.98%
Prévision annuelle:
24.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.04 USD
Maximal:
509.17 USD (37.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.62% (508.44 USD)
Par fonds propres:
17.33% (601.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 53
EURUSD 31
XAGUSD 29
AUDUSD 26
NZDUSD 26
AUDCHF 24
USDJPY 18
USDCAD 18
US30 13
XAUUSD 12
UK100 12
EURJPY 12
CHFJPY 11
NZDCAD 10
CADCHF 8
GBPUSD 8
GBPJPY 8
EURCAD 7
NZDJPY 7
XTIUSD 7
AUDSGD 6
USDCNH 5
BTCUSD 4
AUDJPY 4
CHFSGD 4
EURSGD 4
AUDCAD 3
USDSGD 3
EURCHF 3
GBPCHF 3
USDMXN 2
EURGBP 2
JP225 2
CADJPY 1
USDZAR 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF -13
EURUSD 243
XAGUSD 71
AUDUSD 81
NZDUSD 136
AUDCHF 4
USDJPY 49
USDCAD -1
US30 -121
XAUUSD -44
UK100 131
EURJPY 36
CHFJPY 170
NZDCAD 443
CADCHF 53
GBPUSD -33
GBPJPY 142
EURCAD 52
NZDJPY -36
XTIUSD 94
AUDSGD 93
USDCNH 14
BTCUSD 53
AUDJPY 32
CHFSGD 16
EURSGD 67
AUDCAD 64
USDSGD -30
EURCHF -92
GBPCHF 121
USDMXN 50
EURGBP -55
JP225 4
CADJPY -72
USDZAR 3
NZDCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF -1.5K
EURUSD 3.2K
XAGUSD 1K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 4.7K
AUDCHF -933
USDJPY 2.6K
USDCAD -711
US30 -23K
XAUUSD -4.9K
UK100 40K
EURJPY 3.1K
CHFJPY 5.5K
NZDCAD 3.3K
CADCHF 650
GBPUSD -2.5K
GBPJPY 4.1K
EURCAD 2.3K
NZDJPY -308
XTIUSD 130
AUDSGD 2.2K
USDCNH 2.5K
BTCUSD 257K
AUDJPY 1.4K
CHFSGD 364
EURSGD 1.2K
AUDCAD 1.8K
USDSGD -843
EURCHF -572
GBPCHF 1.3K
USDMXN 33K
EURGBP -551
JP225 19K
CADJPY -1.4K
USDZAR 3.2K
NZDCHF 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +329.23 USD
Pire transaction: -180 USD
Gains consécutifs maximales: 55
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +732.68 USD
Perte consécutive maximale: -39.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
VantageInternational-Live 4
1.38 × 144
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 15769
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Opogroup-Server1
1.71 × 41
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 380
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.00 × 27
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
85 plus...
运用统计学及大数定律
Aucun avis
2025.07.02 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 13:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SLOWISFAST
30 USD par mois
29%
0
0
USD
31K
USD
23
0%
388
83%
99%
1.80
4.45
USD
17%
1:100
