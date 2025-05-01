SinyallerBölümler
Arifin S Kom

Dream Trader1

Arifin S Kom
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
112 (58.63%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (41.36%)
En iyi işlem:
90.58 USD
En kötü işlem:
-62.34 USD
Brüt kâr:
1 395.13 USD (606 335 pips)
Brüt zarar:
-1 135.51 USD (2 093 044 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (175.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.26 USD (34)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
68.36%
Maks. mevduat yükü:
5.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
152 (79.58%)
Satış işlemleri:
39 (20.42%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
12.46 USD
Ortalama zarar:
-14.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-169.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.71 USD (10)
Aylık büyüme:
-0.31%
Yıllık tahmin:
-3.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 USD
Maksimum:
173.00 USD (12.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.10% (172.83 USD)
Varlığa göre:
5.25% (74.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 161
GBPJPYb 23
#BTCUSDr 5
EURJPYb 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 216
GBPJPYb 25
#BTCUSDr -15
EURJPYb 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 23K
GBPJPYb 1.9K
#BTCUSDr -1.5M
EURJPYb 1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.58 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +175.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello ....
welcome to the professional mql 5 signal provider trader.

here is very strict risk management in trading.

with a maximum Drawdown of 25% every month

minimum deposit 1000 usd
maximum risk for each entry 2%

the technique used has been tested for the past 10 years with profit results every year
İnceleme yok
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.15 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 01:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
Share of trading days is too low
