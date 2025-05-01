SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dream Trader1
Arifin S Kom

Dream Trader1

Arifin S Kom
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
112 (58.94%)
Perte trades:
78 (41.05%)
Meilleure transaction:
90.58 USD
Pire transaction:
-62.34 USD
Bénéfice brut:
1 395.13 USD (606 335 pips)
Perte brute:
-1 116.99 USD (2 092 125 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (175.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
175.26 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
68.36%
Charge de dépôt maximale:
5.50%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.61
Longs trades:
152 (80.00%)
Courts trades:
38 (20.00%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
1.46 USD
Bénéfice moyen:
12.46 USD
Perte moyenne:
-14.32 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-169.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.71 USD (10)
Croissance mensuelle:
1.15%
Prévision annuelle:
13.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.25 USD
Maximal:
173.00 USD (12.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.10% (172.83 USD)
Par fonds propres:
5.25% (74.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 161
GBPJPYb 22
#BTCUSDr 5
EURJPYb 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 216
GBPJPYb 44
#BTCUSDr -15
EURJPYb 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 23K
GBPJPYb 2.8K
#BTCUSDr -1.5M
EURJPYb 1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.58 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +175.26 USD
Perte consécutive maximale: -169.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hello ....
welcome to the professional mql 5 signal provider trader.

here is very strict risk management in trading.

with a maximum Drawdown of 25% every month

minimum deposit 1000 usd
maximum risk for each entry 2%

the technique used has been tested for the past 10 years with profit results every year
Aucun avis
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.15 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 01:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dream Trader1
30 USD par mois
23%
0
0
USD
1.3K
USD
20
0%
190
58%
68%
1.24
1.46
USD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.