- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
197 (52.39%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (47.61%)
En iyi işlem:
1 219.78 USD
En kötü işlem:
-2 806.39 USD
Brüt kâr:
35 146.98 USD (24 122 pips)
Brüt zarar:
-40 475.36 USD (22 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 036.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 031.06 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
51.18%
Maks. mevduat yükü:
57.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
253 (67.29%)
Satış işlemleri:
123 (32.71%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-14.17 USD
Ortalama kâr:
178.41 USD
Ortalama zarar:
-226.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-21 980.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 980.86 USD (20)
Aylık büyüme:
-63.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 328.38 USD
Maksimum:
23 056.43 USD (70.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.01% (23 035.05 USD)
Varlığa göre:
52.27% (17 695.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-5.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 219.78 USD
En kötü işlem: -2 806 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +2 036.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -21 980.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 289
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
|
Exness-MT5Real6
|7.67 × 21
|
GemTradeCo-Live
|8.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
-30%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
23
99%
376
52%
51%
0.86
-14.17
USD
USD
67%
1:500