Thai Viet Thu

AUCA

Thai Viet Thu
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
197 (52.39%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (47.61%)
En iyi işlem:
1 219.78 USD
En kötü işlem:
-2 806.39 USD
Brüt kâr:
35 146.98 USD (24 122 pips)
Brüt zarar:
-40 475.36 USD (22 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 036.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 031.06 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
51.18%
Maks. mevduat yükü:
57.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
253 (67.29%)
Satış işlemleri:
123 (32.71%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-14.17 USD
Ortalama kâr:
178.41 USD
Ortalama zarar:
-226.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-21 980.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 980.86 USD (20)
Aylık büyüme:
-63.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 328.38 USD
Maksimum:
23 056.43 USD (70.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.01% (23 035.05 USD)
Varlığa göre:
52.27% (17 695.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -5.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 219.78 USD
En kötü işlem: -2 806 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +2 036.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -21 980.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 daha fazla...
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 00:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 20:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
