Thai Viet Thu

AUCA

Thai Viet Thu
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -29%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
374
Bénéfice trades:
197 (52.67%)
Perte trades:
177 (47.33%)
Meilleure transaction:
1 219.78 USD
Pire transaction:
-2 806.39 USD
Bénéfice brut:
35 146.98 USD (24 122 pips)
Perte brute:
-40 446.75 USD (22 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (2 036.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 031.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
51.18%
Charge de dépôt maximale:
57.52%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
251 (67.11%)
Courts trades:
123 (32.89%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-14.17 USD
Bénéfice moyen:
178.41 USD
Perte moyenne:
-228.51 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-21 980.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 980.86 USD (20)
Croissance mensuelle:
-62.90%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 319.44 USD
Maximal:
23 047.49 USD (70.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.01% (23 035.05 USD)
Par fonds propres:
52.27% (17 695.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -5.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 219.78 USD
Pire transaction: -2 806 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +2 036.46 USD
Perte consécutive maximale: -21 980.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 plus...
Aucun avis
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 00:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 20:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.