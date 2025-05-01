SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AUCA
Thai Viet Thu

AUCA

Thai Viet Thu
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
376
Profit Trade:
197 (52.39%)
Loss Trade:
179 (47.61%)
Best Trade:
1 219.78 USD
Worst Trade:
-2 806.39 USD
Profitto lordo:
35 146.98 USD (24 122 pips)
Perdita lorda:
-40 475.36 USD (22 487 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 036.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 031.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
51.18%
Massimo carico di deposito:
57.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
253 (67.29%)
Short Trade:
123 (32.71%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-14.17 USD
Profitto medio:
178.41 USD
Perdita media:
-226.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-21 980.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 980.86 USD (20)
Crescita mensile:
-63.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 328.38 USD
Massimale:
23 056.43 USD (70.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.01% (23 035.05 USD)
Per equità:
52.27% (17 695.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -5.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 219.78 USD
Worst Trade: -2 806 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +2 036.46 USD
Massima perdita consecutiva: -21 980.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 00:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 20:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
