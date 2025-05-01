- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
376
Profit Trade:
197 (52.39%)
Loss Trade:
179 (47.61%)
Best Trade:
1 219.78 USD
Worst Trade:
-2 806.39 USD
Profitto lordo:
35 146.98 USD (24 122 pips)
Perdita lorda:
-40 475.36 USD (22 487 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 036.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 031.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
51.18%
Massimo carico di deposito:
57.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
253 (67.29%)
Short Trade:
123 (32.71%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-14.17 USD
Profitto medio:
178.41 USD
Perdita media:
-226.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-21 980.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 980.86 USD (20)
Crescita mensile:
-63.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 328.38 USD
Massimale:
23 056.43 USD (70.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.01% (23 035.05 USD)
Per equità:
52.27% (17 695.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-5.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 219.78 USD
Worst Trade: -2 806 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +2 036.46 USD
Massima perdita consecutiva: -21 980.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 289
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
|
Exness-MT5Real6
|7.67 × 21
|
GemTradeCo-Live
|8.00 × 2
