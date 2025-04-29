SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RegSiy
Siyare Reginald Chanyau

RegSiy

Siyare Reginald Chanyau
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
218 (57.06%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (42.93%)
En iyi işlem:
18.79 GBP
En kötü işlem:
-23.50 GBP
Brüt kâr:
459.55 GBP (62 417 pips)
Brüt zarar:
-504.58 GBP (66 670 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (36.46 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
40.00 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
24.11%
Maks. mevduat yükü:
134.11%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
367 (96.07%)
Satış işlemleri:
15 (3.93%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.12 GBP
Ortalama kâr:
2.11 GBP
Ortalama zarar:
-3.08 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-99.83 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-99.83 GBP (13)
Aylık büyüme:
4.50%
Yıllık tahmin:
54.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.28 GBP
Maksimum:
174.09 GBP (93.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.47% (174.09 GBP)
Varlığa göre:
24.64% (43.42 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 311
US500 58
XAUUSD 6
GBPCAD 6
US30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -40
US500 3
XAUUSD -21
GBPCAD 2
US30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -2.7K
US500 533
XAUUSD -2.2K
GBPCAD 314
US30 -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.79 GBP
En kötü işlem: -24 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +36.46 GBP
Maksimum ardışık zarar: -99.83 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Nasdaq and Gold Trading
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.