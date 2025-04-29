- Büyüme
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
218 (57.06%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (42.93%)
En iyi işlem:
18.79 GBP
En kötü işlem:
-23.50 GBP
Brüt kâr:
459.55 GBP (62 417 pips)
Brüt zarar:
-504.58 GBP (66 670 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (36.46 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
40.00 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
24.11%
Maks. mevduat yükü:
134.11%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
367 (96.07%)
Satış işlemleri:
15 (3.93%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.12 GBP
Ortalama kâr:
2.11 GBP
Ortalama zarar:
-3.08 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-99.83 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-99.83 GBP (13)
Aylık büyüme:
4.50%
Yıllık tahmin:
54.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.28 GBP
Maksimum:
174.09 GBP (93.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.47% (174.09 GBP)
Varlığa göre:
24.64% (43.42 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|311
|US500
|58
|XAUUSD
|6
|GBPCAD
|6
|US30
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-40
|US500
|3
|XAUUSD
|-21
|GBPCAD
|2
|US30
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-2.7K
|US500
|533
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPCAD
|314
|US30
|-214
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.79 GBP
En kötü işlem: -24 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +36.46 GBP
Maksimum ardışık zarar: -99.83 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
