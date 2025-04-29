SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RegSiy
Siyare Reginald Chanyau

RegSiy

Siyare Reginald Chanyau
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -22%
PepperstoneUK-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
382
Bénéfice trades:
218 (57.06%)
Perte trades:
164 (42.93%)
Meilleure transaction:
18.79 GBP
Pire transaction:
-23.50 GBP
Bénéfice brut:
459.55 GBP (62 417 pips)
Perte brute:
-504.58 GBP (66 670 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (36.46 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
40.00 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
24.11%
Charge de dépôt maximale:
134.11%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
367 (96.07%)
Courts trades:
15 (3.93%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.12 GBP
Bénéfice moyen:
2.11 GBP
Perte moyenne:
-3.08 GBP
Pertes consécutives maximales:
13 (-99.83 GBP)
Perte consécutive maximale:
-99.83 GBP (13)
Croissance mensuelle:
10.43%
Prévision annuelle:
126.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.28 GBP
Maximal:
174.09 GBP (93.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.47% (174.09 GBP)
Par fonds propres:
24.64% (43.42 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 311
US500 58
XAUUSD 6
GBPCAD 6
US30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -40
US500 3
XAUUSD -21
GBPCAD 2
US30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -2.7K
US500 533
XAUUSD -2.2K
GBPCAD 314
US30 -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.79 GBP
Pire transaction: -24 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +36.46 GBP
Perte consécutive maximale: -99.83 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Nasdaq and Gold Trading
Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RegSiy
30 USD par mois
-22%
0
0
USD
157
GBP
23
0%
382
57%
24%
0.91
-0.12
GBP
60%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.