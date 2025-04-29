SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RegSiy
Siyare Reginald Chanyau

RegSiy

Siyare Reginald Chanyau
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
382
Profit Trade:
218 (57.06%)
Loss Trade:
164 (42.93%)
Best Trade:
18.79 GBP
Worst Trade:
-23.50 GBP
Profitto lordo:
459.55 GBP (62 417 pips)
Perdita lorda:
-504.58 GBP (66 670 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (36.46 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
40.00 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
24.11%
Massimo carico di deposito:
134.11%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
367 (96.07%)
Short Trade:
15 (3.93%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.12 GBP
Profitto medio:
2.11 GBP
Perdita media:
-3.08 GBP
Massime perdite consecutive:
13 (-99.83 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-99.83 GBP (13)
Crescita mensile:
10.43%
Previsione annuale:
126.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.28 GBP
Massimale:
174.09 GBP (93.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.47% (174.09 GBP)
Per equità:
24.64% (43.42 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 311
US500 58
XAUUSD 6
GBPCAD 6
US30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -40
US500 3
XAUUSD -21
GBPCAD 2
US30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -2.7K
US500 533
XAUUSD -2.2K
GBPCAD 314
US30 -214
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.79 GBP
Worst Trade: -24 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +36.46 GBP
Massima perdita consecutiva: -99.83 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Nasdaq and Gold Trading
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.