Trade:
382
Profit Trade:
218 (57.06%)
Loss Trade:
164 (42.93%)
Best Trade:
18.79 GBP
Worst Trade:
-23.50 GBP
Profitto lordo:
459.55 GBP (62 417 pips)
Perdita lorda:
-504.58 GBP (66 670 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (36.46 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
40.00 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
24.11%
Massimo carico di deposito:
134.11%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
367 (96.07%)
Short Trade:
15 (3.93%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.12 GBP
Profitto medio:
2.11 GBP
Perdita media:
-3.08 GBP
Massime perdite consecutive:
13 (-99.83 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-99.83 GBP (13)
Crescita mensile:
10.43%
Previsione annuale:
126.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.28 GBP
Massimale:
174.09 GBP (93.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.47% (174.09 GBP)
Per equità:
24.64% (43.42 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|311
|US500
|58
|XAUUSD
|6
|GBPCAD
|6
|US30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-40
|US500
|3
|XAUUSD
|-21
|GBPCAD
|2
|US30
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|-2.7K
|US500
|533
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPCAD
|314
|US30
|-214
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Nasdaq and Gold Trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-22%
0
0
USD
USD
157
GBP
GBP
23
0%
382
57%
24%
0.91
-0.12
GBP
GBP
60%
1:30