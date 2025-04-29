SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pacific corner no stress depository
Igor Sharankov

Pacific corner no stress depository

Igor Sharankov
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
52 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.33%)
En iyi işlem:
10.06 USD
En kötü işlem:
-7.65 USD
Brüt kâr:
97.77 USD (14 000 pips)
Brüt zarar:
-30.37 USD (4 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (42.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.55 USD (17)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
99.11%
Maks. mevduat yükü:
0.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
26 (43.33%)
Satış işlemleri:
34 (56.67%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-3.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.65 USD (1)
Aylık büyüme:
1.60%
Yıllık tahmin:
19.45%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.54 USD
Maksimum:
9.87 USD (16.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.58% (6.44 USD)
Varlığa göre:
3.59% (36.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 49
AUDJPY 7
GBPCAD 1
AUDCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY 59
AUDJPY 7
GBPCAD 1
AUDCAD 1
GBPAUD 0
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY 8.2K
AUDJPY 1.1K
GBPCAD 198
AUDCAD 79
GBPAUD -48
AUDNZD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.06 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.26 × 31
FPMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 300
Exness-MT5Real7
0.93 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 121
RoboForex-ECN
1.45 × 12724
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.75 × 12
ForexClub-MT5 Real Server
4.70 × 246
FxPro-MT5
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.56 × 134
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
OctaFX-Real2
6.24 × 29
BCS5-Real
6.35 × 52
Pepperstone-MT5-Live01
6.36 × 33
19 daha fazla...
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.34% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 05:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 18:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.09 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 11:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 02:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 21:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 03:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
