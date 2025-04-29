- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
52 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.33%)
En iyi işlem:
10.06 USD
En kötü işlem:
-7.65 USD
Brüt kâr:
97.77 USD (14 000 pips)
Brüt zarar:
-30.37 USD (4 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (42.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.55 USD (17)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
99.11%
Maks. mevduat yükü:
0.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
26 (43.33%)
Satış işlemleri:
34 (56.67%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-3.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.65 USD (1)
Aylık büyüme:
1.60%
Yıllık tahmin:
19.45%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.54 USD
Maksimum:
9.87 USD (16.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.58% (6.44 USD)
Varlığa göre:
3.59% (36.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|49
|AUDJPY
|7
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|59
|AUDJPY
|7
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|0
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|8.2K
|AUDJPY
|1.1K
|GBPCAD
|198
|AUDCAD
|79
|GBPAUD
|-48
|AUDNZD
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.06 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 6
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 300
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 121
|
RoboForex-ECN
|1.45 × 12724
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.75 × 12
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.70 × 246
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.56 × 134
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|6.24 × 29
|
BCS5-Real
|6.35 × 52
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.36 × 33
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
27
8%
60
86%
99%
3.21
1.12
USD
USD
4%
1:300