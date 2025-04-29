SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pacific corner no stress depository
Igor Sharankov

Pacific corner no stress depository

Igor Sharankov
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
60
Bénéfice trades:
52 (86.66%)
Perte trades:
8 (13.33%)
Meilleure transaction:
10.06 USD
Pire transaction:
-7.65 USD
Bénéfice brut:
97.77 USD (14 000 pips)
Perte brute:
-30.37 USD (4 511 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (42.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.55 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
99.11%
Charge de dépôt maximale:
0.95%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.83
Longs trades:
26 (43.33%)
Courts trades:
34 (56.67%)
Facteur de profit:
3.22
Rendement attendu:
1.12 USD
Bénéfice moyen:
1.88 USD
Perte moyenne:
-3.80 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-7.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.60%
Prévision annuelle:
19.45%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.54 USD
Maximal:
9.87 USD (16.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.58% (6.44 USD)
Par fonds propres:
3.59% (36.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY 49
AUDJPY 7
GBPCAD 1
AUDCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY 59
AUDJPY 7
GBPCAD 1
AUDCAD 1
GBPAUD 0
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY 8.2K
AUDJPY 1.1K
GBPCAD 198
AUDCAD 79
GBPAUD -48
AUDNZD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.06 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +42.55 USD
Perte consécutive maximale: -7.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.26 × 31
FPMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 300
Exness-MT5Real7
0.93 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 121
RoboForex-ECN
1.45 × 12724
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.75 × 12
ForexClub-MT5 Real Server
4.70 × 246
FxPro-MT5
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.56 × 134
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
OctaFX-Real2
6.24 × 29
BCS5-Real
6.35 × 52
Pepperstone-MT5-Live01
6.36 × 33
19 plus...
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.34% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 05:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 18:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.09 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 11:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 02:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 21:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 03:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
