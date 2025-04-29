Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 4 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 2 Bybit-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 4 TitanFX-MT5-01 0.00 × 3 Exness-MT5Real12 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-2 0.17 × 6 RoboMarketsDE-ECN 0.26 × 31 FPMarkets-Live 0.43 × 7 ICMarketsSC-MT5 0.62 × 300 Exness-MT5Real7 0.93 × 14 ICMarketsSC-MT5-2 1.17 × 121 RoboForex-ECN 1.45 × 12724 ICMarkets-MT5-4 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 3.75 × 12 ForexClub-MT5 Real Server 4.70 × 246 FxPro-MT5 5.00 × 1 VantageInternational-Live 8 5.56 × 134 Ava-Real 1-MT5 6.00 × 2 STARTRADERINTL-Live 6.00 × 1 BabilFinancial-LIVE 6.00 × 1 OctaFX-Real2 6.24 × 29 BCS5-Real 6.35 × 52 Pepperstone-MT5-Live01 6.36 × 33 19 plus...