- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
52 (86.66%)
Loss Trade:
8 (13.33%)
Best Trade:
10.06 USD
Worst Trade:
-7.65 USD
Profitto lordo:
97.77 USD (14 000 pips)
Perdita lorda:
-30.37 USD (4 511 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (42.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.55 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.11%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
26 (43.33%)
Short Trade:
34 (56.67%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.65 USD (1)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.45%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.54 USD
Massimale:
9.87 USD (16.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.58% (6.44 USD)
Per equità:
3.59% (36.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|49
|AUDJPY
|7
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|59
|AUDJPY
|7
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|0
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|8.2K
|AUDJPY
|1.1K
|GBPCAD
|198
|AUDCAD
|79
|GBPAUD
|-48
|AUDNZD
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.06 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.55 USD
Massima perdita consecutiva: -7.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 6
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 300
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 121
|
RoboForex-ECN
|1.45 × 12724
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.75 × 12
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.70 × 246
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.56 × 134
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|6.24 × 29
|
BCS5-Real
|6.35 × 52
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.36 × 33
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
27
8%
60
86%
99%
3.21
1.12
USD
USD
4%
1:300