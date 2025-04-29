SegnaliSezioni
Igor Sharankov

Pacific corner no stress depository

Igor Sharankov
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
52 (86.66%)
Loss Trade:
8 (13.33%)
Best Trade:
10.06 USD
Worst Trade:
-7.65 USD
Profitto lordo:
97.77 USD (14 000 pips)
Perdita lorda:
-30.37 USD (4 511 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (42.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.55 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.11%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
26 (43.33%)
Short Trade:
34 (56.67%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.65 USD (1)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.45%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.54 USD
Massimale:
9.87 USD (16.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.58% (6.44 USD)
Per equità:
3.59% (36.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 49
AUDJPY 7
GBPCAD 1
AUDCAD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 59
AUDJPY 7
GBPCAD 1
AUDCAD 1
GBPAUD 0
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 8.2K
AUDJPY 1.1K
GBPCAD 198
AUDCAD 79
GBPAUD -48
AUDNZD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.06 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.55 USD
Massima perdita consecutiva: -7.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.26 × 31
FPMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 300
Exness-MT5Real7
0.93 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 121
RoboForex-ECN
1.45 × 12724
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.75 × 12
ForexClub-MT5 Real Server
4.70 × 246
FxPro-MT5
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.56 × 134
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
OctaFX-Real2
6.24 × 29
BCS5-Real
6.35 × 52
Pepperstone-MT5-Live01
6.36 × 33
19 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 15.34% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 05:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 18:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.09 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 11:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 02:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 21:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 03:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
