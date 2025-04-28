SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NightCrawlerICM
Thomas Gruening

NightCrawlerICM

Thomas Gruening
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
193 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (26.62%)
En iyi işlem:
9.90 USD
En kötü işlem:
-62.14 USD
Brüt kâr:
449.26 USD (10 677 pips)
Brüt zarar:
-295.86 USD (11 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (157.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.08 USD (27)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
13.40%
Maks. mevduat yükü:
31.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
106 (40.30%)
Satış işlemleri:
157 (59.70%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
2.33 USD
Ortalama zarar:
-4.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-15.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.14 USD (1)
Aylık büyüme:
7.41%
Yıllık tahmin:
89.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.80 USD
Maksimum:
96.20 USD (93.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.58% (96.20 USD)
Varlığa göre:
14.67% (83.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 195
GBPUSD 58
EURCHF 7
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -36
GBPUSD 168
EURCHF 24
EURGBP -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -3K
GBPUSD 1.5K
EURCHF 216
EURGBP -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.90 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +157.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live24
0.41 × 17
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.56 × 45
ICMarketsEU-Live17
0.58 × 12
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 583
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 5
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.85 × 10302
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 715
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.94 × 17
ICMarketsSC-Live05
0.95 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.96 × 3996
75 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Testsignal neuer Nightscalper EA auf einem IC Markets Account.

Seit 16.08.2025 EURUSD mit anderen EA Risk 20

İnceleme yok
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 00:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.04 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 00:45
Share of trading days is too low
2025.04.29 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.28 23:41
Share of trading days is too low
2025.04.28 23:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.28 13:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.28 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.28 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NightCrawlerICM
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
1K
USD
22
100%
263
73%
13%
1.51
0.58
USD
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.