Thomas Gruening

NightCrawlerICM

Thomas Gruening
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
193 (73.38%)
Loss Trade:
70 (26.62%)
Best Trade:
9.90 USD
Worst Trade:
-62.14 USD
Profitto lordo:
449.26 USD (10 677 pips)
Perdita lorda:
-295.86 USD (11 943 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (157.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.08 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
13.40%
Massimo carico di deposito:
31.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
106 (40.30%)
Short Trade:
157 (59.70%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
2.33 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-15.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.14 USD (1)
Crescita mensile:
8.17%
Previsione annuale:
99.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.80 USD
Massimale:
96.20 USD (93.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.58% (96.20 USD)
Per equità:
14.67% (83.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 195
GBPUSD 58
EURCHF 7
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -36
GBPUSD 168
EURCHF 24
EURGBP -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -3K
GBPUSD 1.5K
EURCHF 216
EURGBP -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.90 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +157.08 USD
Massima perdita consecutiva: -15.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live24
0.41 × 17
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.56 × 45
ICMarketsEU-Live17
0.58 × 12
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 583
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 5
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.85 × 10302
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 715
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.94 × 17
ICMarketsSC-Live05
0.95 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.96 × 3996
75 più
Testsignal neuer Nightscalper EA auf einem IC Markets Account.

Seit 16.08.2025 EURUSD mit anderen EA Risk 20

Non ci sono recensioni
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 00:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.04 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 00:45
Share of trading days is too low
2025.04.29 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.28 23:41
Share of trading days is too low
2025.04.28 23:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.28 13:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.28 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.28 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
