Scott Fredeman

FOREX TRADING MQL HEDGING

Scott Fredeman
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
478
Kârla kapanan işlemler:
453 (94.76%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (5.23%)
En iyi işlem:
47.02 USD
En kötü işlem:
-72.37 USD
Brüt kâr:
707.50 USD (85 667 pips)
Brüt zarar:
-220.93 USD (19 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (110.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.75 USD (58)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
232 (48.54%)
Satış işlemleri:
246 (51.46%)
Kâr faktörü:
3.20
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-8.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.37 USD (1)
Aylık büyüme:
3.75%
Yıllık tahmin:
45.46%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
83.59 USD (8.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.90% (83.59 USD)
Varlığa göre:
17.34% (220.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 99
AUDUSD 73
AUDCAD 73
EURUSD 49
GBPUSD 45
AUDCHF 40
CADCHF 28
EURNZD 9
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURGBP 5
AUDJPY 5
GBPCAD 5
EURAUD 4
EURJPY 4
GBPCHF 4
NZDUSD 3
NZDJPY 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
EURCAD 3
CHFJPY 1
AUDNZD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 59
AUDUSD 93
AUDCAD 10
EURUSD 23
GBPUSD 25
AUDCHF 20
CADCHF 22
EURNZD 33
USDJPY 49
USDCAD 30
USDCHF 25
EURGBP 13
AUDJPY -2
GBPCAD 22
EURAUD 21
EURJPY 18
GBPCHF 18
NZDUSD 14
NZDJPY 16
NZDCAD 15
CADJPY 15
EURCAD -62
CHFJPY 5
AUDNZD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 9.6K
AUDUSD 6K
AUDCAD 2.3K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 2.6K
AUDCHF 1.9K
CADCHF 1.8K
EURNZD 5K
USDJPY 7K
USDCAD 4.2K
USDCHF 2.1K
EURGBP 773
AUDJPY -22
GBPCAD 3.4K
EURAUD 3.2K
EURJPY 2.9K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADJPY 2.2K
EURCAD -619
CHFJPY 719
AUDNZD 836
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.02 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +110.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.75 × 225
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 9680
ICMarketsSC-MT5-4
0.86 × 6367
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 186
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.15 × 20
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.39 × 38
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.14 × 488
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
39 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.13 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.29 22:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.25 23:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 23:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
