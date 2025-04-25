- Büyüme
İşlemler:
478
Kârla kapanan işlemler:
453 (94.76%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (5.23%)
En iyi işlem:
47.02 USD
En kötü işlem:
-72.37 USD
Brüt kâr:
707.50 USD (85 667 pips)
Brüt zarar:
-220.93 USD (19 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (110.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.75 USD (58)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
232 (48.54%)
Satış işlemleri:
246 (51.46%)
Kâr faktörü:
3.20
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-8.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.37 USD (1)
Aylık büyüme:
3.75%
Yıllık tahmin:
45.46%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
83.59 USD (8.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.90% (83.59 USD)
Varlığa göre:
17.34% (220.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|99
|AUDUSD
|73
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|45
|AUDCHF
|40
|CADCHF
|28
|EURNZD
|9
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURGBP
|5
|AUDJPY
|5
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|4
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|4
|NZDUSD
|3
|NZDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|3
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|59
|AUDUSD
|93
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|25
|AUDCHF
|20
|CADCHF
|22
|EURNZD
|33
|USDJPY
|49
|USDCAD
|30
|USDCHF
|25
|EURGBP
|13
|AUDJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|EURAUD
|21
|EURJPY
|18
|GBPCHF
|18
|NZDUSD
|14
|NZDJPY
|16
|NZDCAD
|15
|CADJPY
|15
|EURCAD
|-62
|CHFJPY
|5
|AUDNZD
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|9.6K
|AUDUSD
|6K
|AUDCAD
|2.3K
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCHF
|1.9K
|CADCHF
|1.8K
|EURNZD
|5K
|USDJPY
|7K
|USDCAD
|4.2K
|USDCHF
|2.1K
|EURGBP
|773
|AUDJPY
|-22
|GBPCAD
|3.4K
|EURAUD
|3.2K
|EURJPY
|2.9K
|GBPCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDJPY
|2.2K
|NZDCAD
|2.1K
|CADJPY
|2.2K
|EURCAD
|-619
|CHFJPY
|719
|AUDNZD
|836
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.02 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +110.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 225
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.79 × 9680
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.86 × 6367
|
ICTrading-MT5-4
|0.92 × 49
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 186
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.15 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 38
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.14 × 488
|
Forex.com-Live 536
|2.25 × 167
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
58%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
25
97%
478
94%
100%
3.20
1.02
USD
USD
17%
1:500