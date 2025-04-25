Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 Exness-MT5Real10 0.39 × 18 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.75 × 225 ICMarketsSC-MT5-2 0.79 × 9680 ICMarketsSC-MT5-4 0.86 × 6360 ICTrading-MT5-4 0.92 × 49 OxSecurities-Live 1.00 × 3 Alpari-MT5 1.04 × 54 ICMarketsSC-MT5 1.08 × 186 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 itexsys-Platform 1.15 × 20 BlackBullMarkets-Live 1.26 × 34 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 Exness-MT5Real5 1.39 × 38 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 GOMarketsIntl-Live 1.50 × 4 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 1 GOMarketsMU-Live 2.14 × 488 Forex.com-Live 536 2.25 × 167 39 plus...