SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FOREX TRADING MQL HEDGING
Scott Fredeman

FOREX TRADING MQL HEDGING

Scott Fredeman
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
478
Bénéfice trades:
453 (94.76%)
Perte trades:
25 (5.23%)
Meilleure transaction:
47.02 USD
Pire transaction:
-72.37 USD
Bénéfice brut:
707.50 USD (85 667 pips)
Perte brute:
-220.93 USD (19 829 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (110.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.75 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.13%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.82
Longs trades:
232 (48.54%)
Courts trades:
246 (51.46%)
Facteur de profit:
3.20
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
1.56 USD
Perte moyenne:
-8.84 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.42%
Prévision annuelle:
54.04%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
83.59 USD (8.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.90% (83.59 USD)
Par fonds propres:
17.34% (220.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 99
AUDUSD 73
AUDCAD 73
EURUSD 49
GBPUSD 45
AUDCHF 40
CADCHF 28
EURNZD 9
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURGBP 5
AUDJPY 5
GBPCAD 5
EURAUD 4
EURJPY 4
GBPCHF 4
NZDUSD 3
NZDJPY 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
EURCAD 3
CHFJPY 1
AUDNZD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 59
AUDUSD 93
AUDCAD 10
EURUSD 23
GBPUSD 25
AUDCHF 20
CADCHF 22
EURNZD 33
USDJPY 49
USDCAD 30
USDCHF 25
EURGBP 13
AUDJPY -2
GBPCAD 22
EURAUD 21
EURJPY 18
GBPCHF 18
NZDUSD 14
NZDJPY 16
NZDCAD 15
CADJPY 15
EURCAD -62
CHFJPY 5
AUDNZD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 9.6K
AUDUSD 6K
AUDCAD 2.3K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 2.6K
AUDCHF 1.9K
CADCHF 1.8K
EURNZD 5K
USDJPY 7K
USDCAD 4.2K
USDCHF 2.1K
EURGBP 773
AUDJPY -22
GBPCAD 3.4K
EURAUD 3.2K
EURJPY 2.9K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADJPY 2.2K
EURCAD -619
CHFJPY 719
AUDNZD 836
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.02 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +110.75 USD
Perte consécutive maximale: -4.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.75 × 225
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 9680
ICMarketsSC-MT5-4
0.86 × 6360
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 186
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.15 × 20
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.39 × 38
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.14 × 488
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
39 plus...
Aucun avis
2025.06.13 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.29 22:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.25 23:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 23:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
