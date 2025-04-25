- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
478
Profit Trade:
453 (94.76%)
Loss Trade:
25 (5.23%)
Best Trade:
47.02 USD
Worst Trade:
-72.37 USD
Profitto lordo:
707.50 USD (85 667 pips)
Perdita lorda:
-220.93 USD (19 829 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (110.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.75 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
232 (48.54%)
Short Trade:
246 (51.46%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.37 USD (1)
Crescita mensile:
3.92%
Previsione annuale:
49.23%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
83.59 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.90% (83.59 USD)
Per equità:
17.34% (220.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|99
|AUDUSD
|73
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|45
|AUDCHF
|40
|CADCHF
|28
|EURNZD
|9
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURGBP
|5
|AUDJPY
|5
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|4
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|4
|NZDUSD
|3
|NZDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|3
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|59
|AUDUSD
|93
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|25
|AUDCHF
|20
|CADCHF
|22
|EURNZD
|33
|USDJPY
|49
|USDCAD
|30
|USDCHF
|25
|EURGBP
|13
|AUDJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|EURAUD
|21
|EURJPY
|18
|GBPCHF
|18
|NZDUSD
|14
|NZDJPY
|16
|NZDCAD
|15
|CADJPY
|15
|EURCAD
|-62
|CHFJPY
|5
|AUDNZD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|9.6K
|AUDUSD
|6K
|AUDCAD
|2.3K
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCHF
|1.9K
|CADCHF
|1.8K
|EURNZD
|5K
|USDJPY
|7K
|USDCAD
|4.2K
|USDCHF
|2.1K
|EURGBP
|773
|AUDJPY
|-22
|GBPCAD
|3.4K
|EURAUD
|3.2K
|EURJPY
|2.9K
|GBPCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDJPY
|2.2K
|NZDCAD
|2.1K
|CADJPY
|2.2K
|EURCAD
|-619
|CHFJPY
|719
|AUDNZD
|836
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.02 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.75 USD
Massima perdita consecutiva: -4.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 225
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.79 × 9680
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.86 × 6367
|
ICTrading-MT5-4
|0.92 × 49
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 186
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.15 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 38
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.14 × 488
|
Forex.com-Live 536
|2.25 × 167
39 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
58%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
25
97%
478
94%
100%
3.20
1.02
USD
USD
17%
1:500