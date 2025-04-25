SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FOREX TRADING MQL HEDGING
Scott Fredeman

FOREX TRADING MQL HEDGING

Scott Fredeman
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
478
Profit Trade:
453 (94.76%)
Loss Trade:
25 (5.23%)
Best Trade:
47.02 USD
Worst Trade:
-72.37 USD
Profitto lordo:
707.50 USD (85 667 pips)
Perdita lorda:
-220.93 USD (19 829 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (110.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.75 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
232 (48.54%)
Short Trade:
246 (51.46%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.37 USD (1)
Crescita mensile:
3.92%
Previsione annuale:
49.23%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
83.59 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.90% (83.59 USD)
Per equità:
17.34% (220.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 99
AUDUSD 73
AUDCAD 73
EURUSD 49
GBPUSD 45
AUDCHF 40
CADCHF 28
EURNZD 9
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURGBP 5
AUDJPY 5
GBPCAD 5
EURAUD 4
EURJPY 4
GBPCHF 4
NZDUSD 3
NZDJPY 3
NZDCAD 3
CADJPY 3
EURCAD 3
CHFJPY 1
AUDNZD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 59
AUDUSD 93
AUDCAD 10
EURUSD 23
GBPUSD 25
AUDCHF 20
CADCHF 22
EURNZD 33
USDJPY 49
USDCAD 30
USDCHF 25
EURGBP 13
AUDJPY -2
GBPCAD 22
EURAUD 21
EURJPY 18
GBPCHF 18
NZDUSD 14
NZDJPY 16
NZDCAD 15
CADJPY 15
EURCAD -62
CHFJPY 5
AUDNZD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 9.6K
AUDUSD 6K
AUDCAD 2.3K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 2.6K
AUDCHF 1.9K
CADCHF 1.8K
EURNZD 5K
USDJPY 7K
USDCAD 4.2K
USDCHF 2.1K
EURGBP 773
AUDJPY -22
GBPCAD 3.4K
EURAUD 3.2K
EURJPY 2.9K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 2.2K
NZDCAD 2.1K
CADJPY 2.2K
EURCAD -619
CHFJPY 719
AUDNZD 836
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.02 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.75 USD
Massima perdita consecutiva: -4.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.75 × 225
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 9680
ICMarketsSC-MT5-4
0.86 × 6367
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 186
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.15 × 20
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.39 × 38
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.14 × 488
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
39 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.13 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.29 22:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.25 23:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 23:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FOREX TRADING MQL HEDGING
49USD al mese
58%
0
0
USD
1.4K
USD
25
97%
478
94%
100%
3.20
1.02
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.