Ai Jing Gao

Thpx6

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
5 / 84K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 454%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 114
Kârla kapanan işlemler:
593 (53.23%)
Zararla kapanan işlemler:
521 (46.77%)
En iyi işlem:
596.49 USD
En kötü işlem:
-321.15 USD
Brüt kâr:
46 764.08 USD (374 027 pips)
Brüt zarar:
-37 454.89 USD (382 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 049.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 112.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
85.97%
Maks. mevduat yükü:
20.80%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
522 (46.86%)
Satış işlemleri:
592 (53.14%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
8.36 USD
Ortalama kâr:
78.86 USD
Ortalama zarar:
-71.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-622.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 747.33 USD (9)
Aylık büyüme:
-6.71%
Yıllık tahmin:
-81.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
2 168.51 USD (17.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.70% (1 390.75 USD)
Varlığa göre:
18.18% (557.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUBTC 577
XAUUSD 537
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUBTC 11K
XAUUSD -1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUBTC 31K
XAUUSD -39K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +596.49 USD
En kötü işlem: -321 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 049.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -622.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 07:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 03:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 17:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
