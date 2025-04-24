SignauxSections
Ai Jing Gao

Thpx6

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
23 semaines
3 / 11K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 594%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 110
Bénéfice trades:
593 (53.42%)
Perte trades:
517 (46.58%)
Meilleure transaction:
596.49 USD
Pire transaction:
-321.15 USD
Bénéfice brut:
46 764.08 USD (374 027 pips)
Perte brute:
-36 704.41 USD (379 902 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 049.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 112.56 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
85.97%
Charge de dépôt maximale:
20.80%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.86
Longs trades:
522 (47.03%)
Courts trades:
588 (52.97%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
9.06 USD
Bénéfice moyen:
78.86 USD
Perte moyenne:
-70.99 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-622.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 747.33 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.63%
Prévision annuelle:
19.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.45 USD
Maximal:
2 070.45 USD (16.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.70% (1 390.75 USD)
Par fonds propres:
18.18% (557.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUBTC 575
XAUUSD 535
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUBTC 11K
XAUUSD -1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUBTC 32K
XAUUSD -37K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +596.49 USD
Pire transaction: -321 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 049.06 USD
Perte consécutive maximale: -622.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.86 × 22
NCESC-Live
3.53 × 53
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 07:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 03:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 17:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.