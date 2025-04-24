SegnaliSezioni
Ai Jing Gao

Thpx6

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
5 / 84K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1 454%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 114
Profit Trade:
593 (53.23%)
Loss Trade:
521 (46.77%)
Best Trade:
596.49 USD
Worst Trade:
-321.15 USD
Profitto lordo:
46 764.08 USD (374 027 pips)
Perdita lorda:
-37 454.89 USD (382 462 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 049.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 112.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
85.97%
Massimo carico di deposito:
20.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
522 (46.86%)
Short Trade:
592 (53.14%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
8.36 USD
Profitto medio:
78.86 USD
Perdita media:
-71.89 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-622.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 747.33 USD (9)
Crescita mensile:
-7.76%
Previsione annuale:
-94.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
2 168.51 USD (17.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.70% (1 390.75 USD)
Per equità:
18.18% (557.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUBTC 577
XAUUSD 537
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUBTC 11K
XAUUSD -1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUBTC 31K
XAUUSD -39K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +596.49 USD
Worst Trade: -321 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 049.06 USD
Massima perdita consecutiva: -622.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 07:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 03:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 18:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 17:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
