- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 114
Profit Trade:
593 (53.23%)
Loss Trade:
521 (46.77%)
Best Trade:
596.49 USD
Worst Trade:
-321.15 USD
Profitto lordo:
46 764.08 USD (374 027 pips)
Perdita lorda:
-37 454.89 USD (382 462 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 049.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 112.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
85.97%
Massimo carico di deposito:
20.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
522 (46.86%)
Short Trade:
592 (53.14%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
8.36 USD
Profitto medio:
78.86 USD
Perdita media:
-71.89 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-622.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 747.33 USD (9)
Crescita mensile:
-7.76%
Previsione annuale:
-94.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
2 168.51 USD (17.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.70% (1 390.75 USD)
Per equità:
18.18% (557.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|577
|XAUUSD
|537
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUBTC
|11K
|XAUUSD
|-1.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUBTC
|31K
|XAUUSD
|-39K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +596.49 USD
Worst Trade: -321 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 049.06 USD
Massima perdita consecutiva: -622.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|3.28 × 57
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
1 454%
5
84K
USD
USD
8.3K
USD
USD
23
0%
1 114
53%
86%
1.24
8.36
USD
USD
47%
1:100