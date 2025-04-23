- Büyüme
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
110 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (61.54%)
En iyi işlem:
110.43 EUR
En kötü işlem:
-49.89 EUR
Brüt kâr:
2 494.77 EUR (122 095 pips)
Brüt zarar:
-2 568.07 EUR (112 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (81.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
110.43 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
40.77%
Maks. mevduat yükü:
100.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
159 (55.59%)
Satış işlemleri:
127 (44.41%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.26 EUR
Ortalama kâr:
22.68 EUR
Ortalama zarar:
-14.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-353.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-353.58 EUR (16)
Aylık büyüme:
8.25%
Yıllık tahmin:
100.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
165.12 EUR
Maksimum:
673.68 EUR (66.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.60% (673.68 EUR)
Varlığa göre:
5.21% (26.79 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|168
|XAUUSD
|92
|SpotBrent
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|147
|XAUUSD
|-112
|SpotBrent
|-118
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|5.7K
|XAUUSD
|1.1K
|SpotBrent
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.43 EUR
En kötü işlem: -50 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +81.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -353.58 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
This signal is based on the 30 minutes opening range breakout and also on the 10 minutes overnight breakout. It is being used on various symbols.
It requires a minimum deposit of $500 (USD)!
Win-rate should be between 30% to 40% on the long term.
İnceleme yok
