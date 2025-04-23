SinyallerBölümler
Efthymios Kalyviotis

Thunderbolt

Efthymios Kalyviotis
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
110 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (61.54%)
En iyi işlem:
110.43 EUR
En kötü işlem:
-49.89 EUR
Brüt kâr:
2 494.77 EUR (122 095 pips)
Brüt zarar:
-2 568.07 EUR (112 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (81.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
110.43 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
40.77%
Maks. mevduat yükü:
100.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
159 (55.59%)
Satış işlemleri:
127 (44.41%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.26 EUR
Ortalama kâr:
22.68 EUR
Ortalama zarar:
-14.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-353.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-353.58 EUR (16)
Aylık büyüme:
8.25%
Yıllık tahmin:
100.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
165.12 EUR
Maksimum:
673.68 EUR (66.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.60% (673.68 EUR)
Varlığa göre:
5.21% (26.79 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 168
XAUUSD 92
SpotBrent 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 147
XAUUSD -112
SpotBrent -118
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 5.7K
XAUUSD 1.1K
SpotBrent 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.43 EUR
En kötü işlem: -50 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +81.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -353.58 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
This signal is based on the 30 minutes opening range breakout and also on the 10 minutes overnight breakout. It is being used on various symbols.

It requires a minimum deposit of $500 (USD)!

Win-rate should be between 30% to 40% on the long term.


İnceleme yok
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.66% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 07:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 23:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 18:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 21:22 2025.05.26 21:22:45  

Addition of SpotBrent trading.

2025.05.23 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 23:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 23:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 05:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 17:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 15:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.24 12:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.24 11:13
High risk of negative slippage when copying deals
