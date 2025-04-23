- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
284
Bénéfice trades:
110 (38.73%)
Perte trades:
174 (61.27%)
Meilleure transaction:
110.43 EUR
Pire transaction:
-49.89 EUR
Bénéfice brut:
2 494.77 EUR (122 095 pips)
Perte brute:
-2 521.13 EUR (111 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (81.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
110.43 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
40.77%
Charge de dépôt maximale:
100.64%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
158 (55.63%)
Courts trades:
126 (44.37%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.09 EUR
Bénéfice moyen:
22.68 EUR
Perte moyenne:
-14.49 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-353.58 EUR)
Perte consécutive maximale:
-353.58 EUR (16)
Croissance mensuelle:
9.60%
Prévision annuelle:
116.48%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
165.12 EUR
Maximal:
673.68 EUR (66.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.60% (673.68 EUR)
Par fonds propres:
5.21% (26.79 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|166
|XAUUSD
|92
|SpotBrent
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|200
|XAUUSD
|-112
|SpotBrent
|-118
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|6.5K
|XAUUSD
|1.1K
|SpotBrent
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +110.43 EUR
Pire transaction: -50 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +81.80 EUR
Perte consécutive maximale: -353.58 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
This signal is based on the 30 minutes opening range breakout and also on the 10 minutes overnight breakout. It is being used on various symbols.
It requires a minimum deposit of $500 (USD)!
Win-rate should be between 30% to 40% on the long term.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
29%
0
0
USD
USD
976
EUR
EUR
23
96%
284
38%
41%
0.98
-0.09
EUR
EUR
45%
1:30