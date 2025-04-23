SignauxSections
Efthymios Kalyviotis

Thunderbolt

Efthymios Kalyviotis
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
284
Bénéfice trades:
110 (38.73%)
Perte trades:
174 (61.27%)
Meilleure transaction:
110.43 EUR
Pire transaction:
-49.89 EUR
Bénéfice brut:
2 494.77 EUR (122 095 pips)
Perte brute:
-2 521.13 EUR (111 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (81.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
110.43 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
40.77%
Charge de dépôt maximale:
100.64%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
158 (55.63%)
Courts trades:
126 (44.37%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.09 EUR
Bénéfice moyen:
22.68 EUR
Perte moyenne:
-14.49 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-353.58 EUR)
Perte consécutive maximale:
-353.58 EUR (16)
Croissance mensuelle:
9.60%
Prévision annuelle:
116.48%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
165.12 EUR
Maximal:
673.68 EUR (66.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.60% (673.68 EUR)
Par fonds propres:
5.21% (26.79 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 166
XAUUSD 92
SpotBrent 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 200
XAUUSD -112
SpotBrent -118
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 6.5K
XAUUSD 1.1K
SpotBrent 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.43 EUR
Pire transaction: -50 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +81.80 EUR
Perte consécutive maximale: -353.58 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
This signal is based on the 30 minutes opening range breakout and also on the 10 minutes overnight breakout. It is being used on various symbols.

It requires a minimum deposit of $500 (USD)!

Win-rate should be between 30% to 40% on the long term.


Aucun avis
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.66% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 07:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 23:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 18:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 21:22 2025.05.26 21:22:45  

Addition of SpotBrent trading.

2025.05.23 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 23:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 23:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 05:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 17:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 15:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.24 12:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.24 11:13
High risk of negative slippage when copying deals
