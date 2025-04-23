SegnaliSezioni
Thunderbolt

Efthymios Kalyviotis
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
286
Profit Trade:
110 (38.46%)
Loss Trade:
176 (61.54%)
Best Trade:
110.43 EUR
Worst Trade:
-49.89 EUR
Profitto lordo:
2 494.77 EUR (122 095 pips)
Perdita lorda:
-2 568.07 EUR (112 092 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (81.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
110.43 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
40.77%
Massimo carico di deposito:
100.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
159 (55.59%)
Short Trade:
127 (44.41%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.26 EUR
Profitto medio:
22.68 EUR
Perdita media:
-14.59 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-353.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-353.58 EUR (16)
Crescita mensile:
7.02%
Previsione annuale:
85.13%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.12 EUR
Massimale:
673.68 EUR (66.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.60% (673.68 EUR)
Per equità:
5.21% (26.79 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 168
XAUUSD 92
SpotBrent 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 147
XAUUSD -112
SpotBrent -118
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 5.7K
XAUUSD 1.1K
SpotBrent 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.43 EUR
Worst Trade: -50 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +81.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -353.58 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
This signal is based on the 30 minutes opening range breakout and also on the 10 minutes overnight breakout. It is being used on various symbols.

It requires a minimum deposit of $500 (USD)!

Win-rate should be between 30% to 40% on the long term.


2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.66% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 07:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 23:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 18:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 21:22 2025.05.26 21:22:45  

Addition of SpotBrent trading.

2025.05.23 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 23:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 23:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 05:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 17:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 15:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.24 12:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.24 11:13
High risk of negative slippage when copying deals
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Thunderbolt
30USD al mese
23%
0
0
USD
929
EUR
23
96%
286
38%
41%
0.97
-0.26
EUR
45%
1:30
