- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
286
Profit Trade:
110 (38.46%)
Loss Trade:
176 (61.54%)
Best Trade:
110.43 EUR
Worst Trade:
-49.89 EUR
Profitto lordo:
2 494.77 EUR (122 095 pips)
Perdita lorda:
-2 568.07 EUR (112 092 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (81.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
110.43 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
40.77%
Massimo carico di deposito:
100.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
159 (55.59%)
Short Trade:
127 (44.41%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.26 EUR
Profitto medio:
22.68 EUR
Perdita media:
-14.59 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-353.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-353.58 EUR (16)
Crescita mensile:
7.02%
Previsione annuale:
85.13%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.12 EUR
Massimale:
673.68 EUR (66.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.60% (673.68 EUR)
Per equità:
5.21% (26.79 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|168
|XAUUSD
|92
|SpotBrent
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|147
|XAUUSD
|-112
|SpotBrent
|-118
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|5.7K
|XAUUSD
|1.1K
|SpotBrent
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.43 EUR
Worst Trade: -50 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +81.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -353.58 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
This signal is based on the 30 minutes opening range breakout and also on the 10 minutes overnight breakout. It is being used on various symbols.
It requires a minimum deposit of $500 (USD)!
Win-rate should be between 30% to 40% on the long term.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
929
EUR
EUR
23
96%
286
38%
41%
0.97
-0.26
EUR
EUR
45%
1:30