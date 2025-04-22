SinyallerBölümler
Xiaoxu Chu

CXX970

Xiaoxu Chu
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
79 (31.60%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (68.40%)
En iyi işlem:
684.64 USD
En kötü işlem:
-229.97 USD
Brüt kâr:
12 094.30 USD (83 287 pips)
Brüt zarar:
-13 325.16 USD (74 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 648.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 648.75 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
25.23%
Maks. mevduat yükü:
7.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
213 (85.20%)
Satış işlemleri:
37 (14.80%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-4.92 USD
Ortalama kâr:
153.09 USD
Ortalama zarar:
-77.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-343.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-898.65 USD (10)
Aylık büyüme:
6.47%
Yıllık tahmin:
78.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 743.24 USD
Maksimum:
2 305.55 USD (56.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.75% (2 305.55 USD)
Varlığa göre:
5.29% (157.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 207
USDJPY.r 14
GBPUSD.r 13
USDSGD.r 6
EURUSD.r 3
AUDUSD.r 3
USDCAD.r 2
USDCHF.r 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r -520
USDJPY.r -332
GBPUSD.r -314
USDSGD.r 110
EURUSD.r -57
AUDUSD.r -61
USDCAD.r -10
USDCHF.r -46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 12K
USDJPY.r -1.9K
GBPUSD.r -1.1K
USDSGD.r 833
EURUSD.r -409
AUDUSD.r -221
USDCAD.r -7
USDCHF.r -278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +684.64 USD
En kötü işlem: -230 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 648.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -343.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.27 10:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 11:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
