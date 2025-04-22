SegnaliSezioni
Xiaoxu Chu

CXX970

Xiaoxu Chu
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -35%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
79 (31.60%)
Loss Trade:
171 (68.40%)
Best Trade:
684.64 USD
Worst Trade:
-229.97 USD
Profitto lordo:
12 094.30 USD (83 287 pips)
Perdita lorda:
-13 325.16 USD (74 257 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 648.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 648.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
25.23%
Massimo carico di deposito:
7.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
213 (85.20%)
Short Trade:
37 (14.80%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-4.92 USD
Profitto medio:
153.09 USD
Perdita media:
-77.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-343.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-898.65 USD (10)
Crescita mensile:
6.47%
Previsione annuale:
78.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 743.24 USD
Massimale:
2 305.55 USD (56.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.75% (2 305.55 USD)
Per equità:
5.29% (157.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 207
USDJPY.r 14
GBPUSD.r 13
USDSGD.r 6
EURUSD.r 3
AUDUSD.r 3
USDCAD.r 2
USDCHF.r 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -520
USDJPY.r -332
GBPUSD.r -314
USDSGD.r 110
EURUSD.r -57
AUDUSD.r -61
USDCAD.r -10
USDCHF.r -46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 12K
USDJPY.r -1.9K
GBPUSD.r -1.1K
USDSGD.r 833
EURUSD.r -409
AUDUSD.r -221
USDCAD.r -7
USDCHF.r -278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +684.64 USD
Worst Trade: -230 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 648.75 USD
Massima perdita consecutiva: -343.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.08.27 10:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 11:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
