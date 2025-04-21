SinyallerBölümler
Irwan Budisusanto

The USD Follower

Irwan Budisusanto
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
Monex-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
410
Kârla kapanan işlemler:
156 (38.04%)
Zararla kapanan işlemler:
254 (61.95%)
En iyi işlem:
159.14 USD
En kötü işlem:
-98.55 USD
Brüt kâr:
8 151.60 USD (637 495 pips)
Brüt zarar:
-7 292.55 USD (437 033 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (652.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
652.83 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
79.36%
Maks. mevduat yükü:
9.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
254 (61.95%)
Satış işlemleri:
156 (38.05%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
52.25 USD
Ortalama zarar:
-28.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-540.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-612.33 USD (13)
Aylık büyüme:
732.36%
Yıllık tahmin:
8 885.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
188.23 USD
Maksimum:
1 595.82 USD (93.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.60% (1 595.82 USD)
Varlığa göre:
38.73% (134.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 390
HK.p 4
NQ.p 3
XAGUSDv 3
GBPJPYv 2
CHFJPYv 2
EURUSDv 1
GBPUSDv 1
GBPCADv 1
EURJPYv 1
USDCADv 1
CLS10v 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 300
HK.p -3
NQ.p 313
XAGUSDv 238
GBPJPYv -5
CHFJPYv 20
EURUSDv 16
GBPUSDv 16
GBPCADv -6
EURJPYv 11
USDCADv -9
CLS10v -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv 34K
HK.p -58
NQ.p 157K
XAGUSDv 4.8K
GBPJPYv -762
CHFJPYv 3K
EURUSDv 1.6K
GBPUSDv 1.6K
GBPCADv -802
EURJPYv 1.6K
USDCADv -1.2K
CLS10v -322
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.14 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +652.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -540.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The Trend Follower, trading with passion and purpose. 

happy profit to u all....

