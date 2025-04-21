- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
410
Profit Trade:
156 (38.04%)
Loss Trade:
254 (61.95%)
Best Trade:
159.14 USD
Worst Trade:
-98.55 USD
Profitto lordo:
8 151.60 USD (637 495 pips)
Perdita lorda:
-7 292.55 USD (437 033 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (652.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
652.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
79.36%
Massimo carico di deposito:
9.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
254 (61.95%)
Short Trade:
156 (38.05%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
52.25 USD
Perdita media:
-28.71 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-540.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-612.33 USD (13)
Crescita mensile:
1 043.97%
Previsione annuale:
12 666.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
188.23 USD
Massimale:
1 595.82 USD (93.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.60% (1 595.82 USD)
Per equità:
38.73% (134.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|390
|HK.p
|4
|NQ.p
|3
|XAGUSDv
|3
|GBPJPYv
|2
|CHFJPYv
|2
|EURUSDv
|1
|GBPUSDv
|1
|GBPCADv
|1
|EURJPYv
|1
|USDCADv
|1
|CLS10v
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|300
|HK.p
|-3
|NQ.p
|313
|XAGUSDv
|238
|GBPJPYv
|-5
|CHFJPYv
|20
|EURUSDv
|16
|GBPUSDv
|16
|GBPCADv
|-6
|EURJPYv
|11
|USDCADv
|-9
|CLS10v
|-32
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|34K
|HK.p
|-58
|NQ.p
|157K
|XAGUSDv
|4.8K
|GBPJPYv
|-762
|CHFJPYv
|3K
|EURUSDv
|1.6K
|GBPUSDv
|1.6K
|GBPCADv
|-802
|EURJPYv
|1.6K
|USDCADv
|-1.2K
|CLS10v
|-322
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +159.14 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +652.83 USD
Massima perdita consecutiva: -540.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
The Trend Follower, trading with passion and purpose.
happy profit to u all....
