SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The USD Follower
Irwan Budisusanto

The USD Follower

Irwan Budisusanto
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
Monex-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
410
Profit Trade:
156 (38.04%)
Loss Trade:
254 (61.95%)
Best Trade:
159.14 USD
Worst Trade:
-98.55 USD
Profitto lordo:
8 151.60 USD (637 495 pips)
Perdita lorda:
-7 292.55 USD (437 033 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (652.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
652.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
79.36%
Massimo carico di deposito:
9.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
254 (61.95%)
Short Trade:
156 (38.05%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
52.25 USD
Perdita media:
-28.71 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-540.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-612.33 USD (13)
Crescita mensile:
1 043.97%
Previsione annuale:
12 666.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
188.23 USD
Massimale:
1 595.82 USD (93.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.60% (1 595.82 USD)
Per equità:
38.73% (134.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 390
HK.p 4
NQ.p 3
XAGUSDv 3
GBPJPYv 2
CHFJPYv 2
EURUSDv 1
GBPUSDv 1
GBPCADv 1
EURJPYv 1
USDCADv 1
CLS10v 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 300
HK.p -3
NQ.p 313
XAGUSDv 238
GBPJPYv -5
CHFJPYv 20
EURUSDv 16
GBPUSDv 16
GBPCADv -6
EURJPYv 11
USDCADv -9
CLS10v -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 34K
HK.p -58
NQ.p 157K
XAGUSDv 4.8K
GBPJPYv -762
CHFJPYv 3K
EURUSDv 1.6K
GBPUSDv 1.6K
GBPCADv -802
EURJPYv 1.6K
USDCADv -1.2K
CLS10v -322
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.14 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +652.83 USD
Massima perdita consecutiva: -540.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The Trend Follower, trading with passion and purpose. 

happy profit to u all....

Non ci sono recensioni
2025.09.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 12:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.12 07:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 06:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The USD Follower
30USD al mese
-15%
0
0
USD
1.1K
USD
23
0%
410
38%
79%
1.11
2.10
USD
94%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.