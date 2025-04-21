SignauxSections
Irwan Budisusanto

The USD Follower

Irwan Budisusanto
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
Monex-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
409
Bénéfice trades:
155 (37.89%)
Perte trades:
254 (62.10%)
Meilleure transaction:
159.14 USD
Pire transaction:
-98.55 USD
Bénéfice brut:
8 072.41 USD (635 912 pips)
Perte brute:
-7 292.52 USD (437 033 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (652.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
652.83 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
79.36%
Charge de dépôt maximale:
9.78%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
253 (61.86%)
Courts trades:
156 (38.14%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.91 USD
Bénéfice moyen:
52.08 USD
Perte moyenne:
-28.71 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-540.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-612.33 USD (13)
Croissance mensuelle:
961.10%
Prévision annuelle:
11 661.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
188.23 USD
Maximal:
1 595.82 USD (93.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.60% (1 595.82 USD)
Par fonds propres:
38.73% (134.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDv 390
HK.p 4
NQ.p 3
GBPJPYv 2
CHFJPYv 2
XAGUSDv 2
EURUSDv 1
GBPUSDv 1
GBPCADv 1
EURJPYv 1
USDCADv 1
CLS10v 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDv 300
HK.p -3
NQ.p 313
GBPJPYv -5
CHFJPYv 20
XAGUSDv 159
EURUSDv 16
GBPUSDv 16
GBPCADv -6
EURJPYv 11
USDCADv -9
CLS10v -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDv 34K
HK.p -58
NQ.p 157K
GBPJPYv -762
CHFJPYv 3K
XAGUSDv 3.2K
EURUSDv 1.6K
GBPUSDv 1.6K
GBPCADv -802
EURJPYv 1.6K
USDCADv -1.2K
CLS10v -322
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +159.14 USD
Pire transaction: -99 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +652.83 USD
Perte consécutive maximale: -540.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The Trend Follower, trading with passion and purpose. 

happy profit to u all....

Aucun avis
2025.09.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 12:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 14:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.12 07:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 06:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
