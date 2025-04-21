SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalping forex
Marcello Di Pietra

Scalping forex

Marcello Di Pietra
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 100%
XM.COM-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
805
Kârla kapanan işlemler:
566 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
239 (29.69%)
En iyi işlem:
7.69 EUR
En kötü işlem:
-5.47 EUR
Brüt kâr:
133.06 EUR (190 877 pips)
Brüt zarar:
-66.93 EUR (54 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (2.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
16.13 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
74.30%
Maks. mevduat yükü:
82.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
7.54
Alış işlemleri:
534 (66.34%)
Satış işlemleri:
271 (33.66%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
0.24 EUR
Ortalama zarar:
-0.28 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1.62 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.47 EUR (1)
Aylık büyüme:
15.88%
Yıllık tahmin:
192.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.01 EUR
Maksimum:
8.77 EUR (7.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.18% (8.73 EUR)
Varlığa göre:
15.03% (17.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm# 594
GBPUSDm# 59
OILCash 36
AUDUSDm# 34
GOLDm# 25
NZDUSDm# 11
EURGBPm# 10
NGASCash 9
GBPJPYm# 7
Nvidia 4
EURJPYm# 4
AUDJPYm# 3
BRENTCash 2
Nasdaq 1
Tesla 1
DavideCampari 1
CADCHFm# 1
CADJPYm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm# 12
GBPUSDm# 3
OILCash 31
AUDUSDm# 3
GOLDm# 9
NZDUSDm# -1
EURGBPm# -1
NGASCash 8
GBPJPYm# 0
Nvidia 9
EURJPYm# 0
AUDJPYm# 1
BRENTCash -1
Nasdaq 3
Tesla -2
DavideCampari 1
CADCHFm# 0
CADJPYm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm# 5.8K
GBPUSDm# 2.8K
OILCash 2.5K
AUDUSDm# 943
GOLDm# 9.2K
NZDUSDm# -943
EURGBPm# -427
NGASCash 507
GBPJPYm# 613
Nvidia 954
EURJPYm# -3
AUDJPYm# 463
BRENTCash -121
Nasdaq 321
Tesla -190
DavideCampari 39
CADCHFm# 43
CADJPYm# 170
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.69 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.62 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.18 20:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.18 18:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 20:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
