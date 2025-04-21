SignauxSections
Marcello Di Pietra

Scalping forex

Marcello Di Pietra
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 99%
XM.COM-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
804
Bénéfice trades:
565 (70.27%)
Perte trades:
239 (29.73%)
Meilleure transaction:
7.69 EUR
Pire transaction:
-5.47 EUR
Bénéfice brut:
132.90 EUR (190 683 pips)
Perte brute:
-66.93 EUR (54 296 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (2.32 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
16.13 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
73.30%
Charge de dépôt maximale:
82.83%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
7.52
Longs trades:
533 (66.29%)
Courts trades:
271 (33.71%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
0.24 EUR
Perte moyenne:
-0.28 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-1.62 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5.47 EUR (1)
Croissance mensuelle:
15.74%
Prévision annuelle:
190.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.01 EUR
Maximal:
8.77 EUR (7.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.18% (8.73 EUR)
Par fonds propres:
15.03% (17.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm# 593
GBPUSDm# 59
OILCash 36
AUDUSDm# 34
GOLDm# 25
NZDUSDm# 11
EURGBPm# 10
NGASCash 9
GBPJPYm# 7
Nvidia 4
EURJPYm# 4
AUDJPYm# 3
BRENTCash 2
Nasdaq 1
Tesla 1
DavideCampari 1
CADCHFm# 1
CADJPYm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm# 12
GBPUSDm# 3
OILCash 31
AUDUSDm# 3
GOLDm# 9
NZDUSDm# -1
EURGBPm# -1
NGASCash 8
GBPJPYm# 0
Nvidia 9
EURJPYm# 0
AUDJPYm# 1
BRENTCash -1
Nasdaq 3
Tesla -2
DavideCampari 1
CADCHFm# 0
CADJPYm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm# 5.6K
GBPUSDm# 2.8K
OILCash 2.5K
AUDUSDm# 943
GOLDm# 9.2K
NZDUSDm# -943
EURGBPm# -427
NGASCash 507
GBPJPYm# 613
Nvidia 954
EURJPYm# -3
AUDJPYm# 463
BRENTCash -121
Nasdaq 321
Tesla -190
DavideCampari 39
CADCHFm# 43
CADJPYm# 170
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.69 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2.32 EUR
Perte consécutive maximale: -1.62 EUR

Aucun avis
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.18 20:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.18 18:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 20:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
