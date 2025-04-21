SegnaliSezioni
Marcello Di Pietra

Scalping forex

Marcello Di Pietra
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 100%
XM.COM-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
805
Profit Trade:
566 (70.31%)
Loss Trade:
239 (29.69%)
Best Trade:
7.69 EUR
Worst Trade:
-5.47 EUR
Profitto lordo:
133.06 EUR (190 877 pips)
Perdita lorda:
-66.93 EUR (54 296 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (2.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
16.13 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
74.30%
Massimo carico di deposito:
82.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
7.54
Long Trade:
534 (66.34%)
Short Trade:
271 (33.66%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
0.24 EUR
Perdita media:
-0.28 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-1.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.47 EUR (1)
Crescita mensile:
15.88%
Previsione annuale:
192.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.01 EUR
Massimale:
8.77 EUR (7.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.18% (8.73 EUR)
Per equità:
15.03% (17.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm# 594
GBPUSDm# 59
OILCash 36
AUDUSDm# 34
GOLDm# 25
NZDUSDm# 11
EURGBPm# 10
NGASCash 9
GBPJPYm# 7
Nvidia 4
EURJPYm# 4
AUDJPYm# 3
BRENTCash 2
Nasdaq 1
Tesla 1
DavideCampari 1
CADCHFm# 1
CADJPYm# 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm# 12
GBPUSDm# 3
OILCash 31
AUDUSDm# 3
GOLDm# 9
NZDUSDm# -1
EURGBPm# -1
NGASCash 8
GBPJPYm# 0
Nvidia 9
EURJPYm# 0
AUDJPYm# 1
BRENTCash -1
Nasdaq 3
Tesla -2
DavideCampari 1
CADCHFm# 0
CADJPYm# 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm# 5.8K
GBPUSDm# 2.8K
OILCash 2.5K
AUDUSDm# 943
GOLDm# 9.2K
NZDUSDm# -943
EURGBPm# -427
NGASCash 507
GBPJPYm# 613
Nvidia 954
EURJPYm# -3
AUDJPYm# 463
BRENTCash -121
Nasdaq 321
Tesla -190
DavideCampari 39
CADCHFm# 43
CADJPYm# 170
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.69 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.62 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.18 20:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.18 18:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 20:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 21:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.